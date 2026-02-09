Huelga de maquinistas: trenes y servicios afectados

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) mantiene la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero en el sector ferroviario. Una convocatoria que se justifica por motivos de seguridad tras los accidentes mortales ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). A esta convocatoria también se sumaron CCOO, UGT, el Sindicato Ferroviario y CGT.

La convocatoria afectará a prácticamente todos los servicios ferroviarios, pero con diferente respaldo de los sindicatos dependiendo del área. SEMAF, en este caso, fue el primero en convocar la huelga en todo el Grupo Renfe. Esto afectará tanto a la Alta Velocidad y Larga Distancia como a Media Distancia, Cercanías y Mercancías.

También alcanza a operadores privados como Iryo y Ouigo España, y a las empresas privadas de transporte de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

En Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, CCOO y UGT no han convocado huelga. Los paros en este ámbito los impulsan CGT y el Sindicato Ferroviario, y la convocatoria se extiende también a Logirail, la compañía de servicios vinculada al grupo.

Servicios mínimos fijados por Transportes

Servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes para las huelgas convocadas en todo el sector ferroviario para los días 9, 10 y 11 de febrero:https://t.co/iNQfbKQvr2 — Renfe (@Renfe) February 9, 2026

El Ministerio de Transportes ha decretado los siguientes servicios mínimos esenciales durante la huelga, algo que SEMAF califica como porcentajes "abusivos". Según el sindicato, mantener el 73% de la actividad limita el impacto de la huelga y reduce la capacidad de que los trabajadores puedan hacer visibles sus reivindicaciones.

A esto, el Ministerio responde que su objetivo es asegurar la prestación de servicios esenciales y desplazamientos inaplazables para parte de la ciudadanía, compatibilizándolo con el derecho a la huelga.

Trenes de Cercanías: en hora punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual.

Trenes de Media Distancia: el 65% de los servicios habituales.

Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia: el 73% de los servicios habituales.

Mercancías: el 21% del servicio programado.

La aplicación de estos servicios mínimos será general en casi todo el territorio, con la excepción de los servicios cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas, como Rodalies en Cataluña y las Cercanías en el País Vasco. En Cataluña, se ha fijado un 66% de circulación en horas punta tanto para Cercanías como para regionales, y un 33% en el resto de franjas. En el País Vasco, por el momento, no se han publicado los porcentajes.

📢ATENCIÓ!



🚊INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA DE VAGA



🗓️Dies 9, 10 i 11 de febrer



ℹ️ Serveis mínims:

- Hores punta: 66% del servei

- Resta de la jornada: 33% del servei



➡️Recomanem planificar els desplaçaments i consultar els canals d'informació habituals: https://t.co/MKErCw9dHk — Rodalies Catalunya (@rodalies) February 9, 2026

Situación actual

La huelga de maquinistas no cumple los servicios mínimos, impide la recuperación de Rodalies y desespera a los pasajeros CC

En redes y estaciones se multiplican las quejas por el supuesto incumplimiento de los servicios mínimos, especialmente en Cataluña. Renfe ha reconocido incidencias en Rodalies y que no se está pudiendo garantizar el nivel de circulación fijado.

La recomendación es consultar el estado del servicio antes de salir o buscar otras alternativas de transporte durante estos días.