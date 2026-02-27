Ciencia

Cataluña alerta a la OMS de un brote de gripe porcina que se contagia entre humanos

Las autoridades activan todas las alarmas ante el potencial pandémico de una posible mutación del virus.

Virus Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Febrero 2026 13:34 (hace 7 horas)

La Generalitat de Cataluña ha alertado a las autoridades europeas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la detección de un caso de gripe porcina en una persona de 83 años en la provincia de Lleida de la que se desconoce la fuente de contagio.

El paciente no ha tenido contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas de este animal, por lo que se sospecha de una transmisión entre persona y persona. Esto ha activado todas las alarmas, por el grave potencial pandémico de que se recombine con un virus de la tupe humana, algo que puede ocurrir si un cerdo se contagia simultáneamente de ambos.

El caso fue detectado el 11 de febrero, cuando un paciente fue intervenido al acudir a un centro sanitario. Se le tomó una PCR que fue positiva y se envió al laboratorio para su secuenciación genética. Allí se reveló que era un caso humano de gripe porcina A(H1N1)v.

Por este motivo, se han activado progresivamente todos los mecanismos de emergencia, ya que el paciente no tuvo ningún tipo de contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas y se sospecha de un salto a humanos, con contagios incluidos.

Las autoridades están analizando la situación. Las primeras sospechas indican que el paciente pudo haber contraído el virus de un paciente asintomático, que a su vez pudo haberlo contraído de otro afectado.

El precedente de una epidemia con 300.000 muertes

El último caso en el que se registró este escenario fue en 2009, en plena epidemia de gripe A, que dejó 300.000 muertes en todo el mundo, a pesar de que finalmente fue menos severa de lo esperado.

Este brote coincide ahora con el registrado de peste porcina, que también ocurre en Cataluña, aunque se trata de otra infección vírica sin relación con la gripe ni afectación a los seres humanos, aunque con gran impacto económico en explotaciones ganaderas.

