Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España

Ni Nike ni Adidas. El sector del retail se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias de los consumidores. El auge de la venta digital está restando protagonismo a las tiendas a pie de calle, que afrontan la competencia creciente de retailers como Amazon, Shein o Zalando.

Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta un establecimiento para adquirir los productos, ni siquiera para comprobar el stock. Por este motivo, las grandes enseñas apuestan por concentrar tiendas, situarlas en puntos turísticos, potenciar el formato experiencial y dar mayor fuerza a sus canales de venta digital.

Este escenario está cambiando el contexto para todas las marcas, incluyendo gigantes del sector como el Grupo El Corte Inglés. Los clientes ya no necesitan desplazarse hasta uno de sus centros comerciales para comprar productos de marcas como Tommy Hilfiger, Lacoste, Polo Ralph Lauren, Guess, Scalpers, El Ganso, Carolina Herrera, Yves Saint Laurent o Pepe Jeans.

El sector del retail se enfrenta a un contexto de cambios en el modelo de negocio por el auge del comercio digital Envato Elements

Por este motivo, la enseña de grandes almacenes ha clausurado centros comerciales emblemáticos en España, reforma los más destacados con formatos de experiencias y potencia su canal online.

Cierre de tiendas: una multinacional deportiva baja la persiana en España

En este contexto, la filial española del Grupo Intersport, con más de 160 tiendas en España, ha confirmado el cierre de tiendas en España. La enseña va camino de la desaparición en nuestro país después de no haber logrado que sus acreedores aceptaran sus planes de viabilidad.

La enseña ha confirmado que cierra prácticamente todas las tiendas que tiene en Galicia, unos de los territorios donde tenía mayor implantación. Entre ellas, se encuentran cinco en Pontevedra, situadas en Vigo, la capital provincial y Caldas. También se clausuran las situadas en Vilagarcía de Arousa: se trata de los establecimientos Intersport Rubiáns en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e Intersport centro comercial Arousa, también en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

A pesar de la sorpresa que ha supuesto esta noticia para muchos compradores, la realidad es que era una situación que ya esperaban sus empleados: "La empresa desaparece de toda España. Solamente quedará en aquellos sitios donde las tiendas son de algún socio", ha explicado un trabajador en declaraciones a La Voz de Galicia.

La firma ha liquidado el stock de sus tiendas, con rebajas por cierre de hasta el 50% que se han producido en plenas Navidades, una política que también ha afectado a otros comercios de la zona.

El grupo Intersport tiene actualmente tiendas en varias Comunidades Autónomas, como Madrid, Andalucía, Islas Canarias, País Vasco, Murcia o Navarra. La multinacional surgió en 1968 en Berna (Suiza) y se expandió desde el comienzo internacionalmente. La filial española, que ha operado un número considerable de tiendas, ha experimentado problemas financieros que han llevado a un proceso de reorganización y a la filial francesa a tomar las riendas de todas las operaciones.