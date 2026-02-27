De qué ha muerto el actor Bobby J. Brown ('The Wire') a los 62 años

Luto en el mundo de la actuación. El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel del oficial Bobby Brown en la aclamada serie 'The Wire', ha muerto a los 62 años. Tras de sí, ha dejado un legado imborrable en la televisión estadounidense. La Oficina del Médico Forense Jefe de Maryland confirmó que la causa de la muerte fueron varias lesiones térmicas e inhalación de humo, según informó TMZ.

El actor Bobby J. Brown ha muerto a los 62 años HBO

El trágico suceso ocurrió cuando Brown entró a un granero para recuperar un vehículo, momento en el que se desató un incendio fatal. Pese a que logró llamar a un familiar para solicitar un extintor, la ayuda llegó demasiado tarde y el lugar ya estaba completamente envuelto en llamas. La esposa del actor también resultó gravemente herida mientras intentaba rescatarlo.

Una carrera destacada

Bobby J. Brown se consolidó en la industria gracias a su papel en 'The Wire', considerada una de las mejores series de televisión de todos los tiempos. Su interpretación del oficial Brown fue aplaudida por críticos y fans, y lo convirtió en un referente de autenticidad y talento en la pantalla.

A lo largo de su trayectoria, Brown participó en otras producciones de televisión y cine, dejando su huella en cada proyecto. Era reconocido por su cercanía con colegas y fanáticos, y su repentina muerte ha generado una ola de condolencias en redes sociales, donde seguidores y compañeros expresan su admiración por su legado.

Tras la noticia, múltiples medios y plataformas han rendido homenaje a Bobby J. Brown, destacando su contribución a la televisión y su impacto cultural. La familia del actor ha pedido respeto en estos momentos y ha anunciado que próximamente compartirán detalles sobre los homenajes que se realizarán en su memoria.