Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música

Un hombre de 46 años ha muerto este domingo tras recibir disparos de arma de fuego en un edificio de la calle Charco, en Catarroja (Valencia). El aviso llegó al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) alrededor de las 11:56 horas y hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo certificar la muerte de la víctima.

Según la reconstrucción difundida por diferentes medios, la víctima fue localizada inconsciente en las escaleras interiores del inmueble, con lesiones en la cabeza compatibles con el uso de un arma de fuego.

El presunto autor huyó inicialmente, lo que motivó un dispositivo de búsqueda en la zona, pero regresó horas después y se entregó a los agentes acompañado de su pareja y su suegro.

Las autoridades están investigando el crimen

Los vecinos del inmueble apuntan a que pudo desencadenarse por una discusión entre los dos residentes por el volumen de la música, aunque la investigación sigue abierta para esclarecer lo sucedido.

La versión del acusado

En su primera conversación con los agentes, el presunto autor de los hechos afirmó que el disparo se había producido de manera accidental tras un forcejeo entre ambos.

El vecino fallecido llamó a la puerta especialmente alterado y, en un primer momento, se negaron a abrir, puesto que mantienen que esa era su actitud habitual incluso con más vecinos.

En este caso, el detenido explica que, en un determinado momento, el fallecido llegó a entrar en el piso y cogió la escopeta del interior de la casa (algo que todavía queda por esclarecerse). Según su versión, se produjo un forcejeo entre ambos y el arma acabó disparándose. En ese momento, el sospechoso dejó la escopeta encima de la cama y salió del domicilio junto a su mujer y a su hija, de apenas 6 años.

Investigación abierta

La Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias para reconstruir lo ocurrido, determinar con precisión el arma empleada y contrastar testimonios y pruebas. El sospechoso quedó detenido tras entregarse, a la espera de la evolución del procedimiento judicial.