La Audiencia Nacional abre diligencias contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra el ministro de Transporte, Óscar Puente, por la tragedia ferroviaria que se cobró 45 víctimas mortales en Adamuz (Córdba).

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, ha tomado esta decisión ante la denuncia de la Asociación Libertad y Justicia por presuntos delitos de homicidio imprudente.

El auto, que publica The Objective, revela que los hechos "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Se han trasladado al Ministerio Fiscal las acusaciones para emitir un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para arrancar la investigación.

Primera denuncia contra Puente

Se trata de la primera denuncia dirigida contra el ministro Óscar Puente, pero no la única relacionada con el accidente. La asociación Liebrum también ha formulado una querella contra altos cargos de Adif y un director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y otro contra los derechos de los trabajadores.

Se sostiene en ella que el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) había avisado el 8 de agosto de los hechos denunciados, en relación al estado general de las líneas, "y en particular de la 010, 030, 040 y 050 de la red de Alta Velocidad".

Por su parte, Iustitia Europa ha pedido personarse como acusación popular en las diligencias previas abiertas ante el Tribunal de Instancia de Montoro por "indicios graves" del deterioro progresivo y conocido de las líneas.