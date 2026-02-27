Noticias

Adiós Cercanías Madrid: cambia el recorrido de esta histórica línea el 28 de febrero

Renfe anuncia un importante giro en una línea emblemática con motivo de unas obras en sus instalaciones.

Cercanías Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Febrero 2026 15:23 (hace 5 horas)

Adiós Cercanías Madrid. El servicio de trenes está en pleno giro en la Comunidad de Madrid, puesto que prevé la apertura de nuevas estaciones, pero también está desarrollando diversas obras para mejorar las instalaciones e infraestructuras.

Entre los retos que tiene actualmente el servicio, se encuentra la accesibilidad de las estaciones, ya que muchas de ellas no están adaptadas a personas con movilidad reducida. También a la mejora de la seguridad en determinados tramos en los que se reduce la velocidad por problemas en la vía.

Además, Cercanías Renfe está desarrollando una intensa reforma en la estación de Atocha, donde se concentran la mayoría de sus líneas, sobre todo para aumentar la capacidad de las líneas que se dirigen hacia Sol-Chamartín, ya que en el pasado tuvieron problemas de tráfico por falta de carriles disponibles.

Cambio de recorrido en una histórica línea de Cercanías Madrid: desde el 28 de febrero

Por estos motivos, la línea C-5 de Cercanías Madrid, que da servicio a Móstoles, Alcorcón, Madrid, Leganés, Fuenlabrada y Humans de Madrid, se prepara para un importante cambio en su recorrido.

Se trata de una medida temporal que estará en vigor entre el sábado 28 de febrero y el domingo 22 de marzo. Durante ese período, entre las 00:30 y 10:00 horas, los trenes de la C-5 no completarán el itinerario habitual y tendrán como inicio y final la estación de Atocha en ambos sentidos. Este cambio solo se aplicará los fines de semana, en concreto, cuatro consecutivos.

La medida, por tanto, afectará especialmente a los viajeros que tomen Cercanías Madrid y tengan previsto realizar los desplazamientos a primera hora de la mañana. En el caso de completar el arco de la línea, es decir, sobrepasando Atocha, deberán realizar un intercambio de tren en la estación, ya que la línea no continuará con el recorrido habitual.

Esta modificación se produce porque el administrador ferroviario Adif está desarrollando obras para aumentar la capacidad operativa de Atocha, aunque realmente están enfocadas en reforzar el servicio de las líneas C-3 y C-4.

Esta reorganización del servicio temporal puede conllevar un aumento de los tiempos de viaje, sobre todo en las primeras horas del día, cuando muchos usuarios realizan desplazamientos laborales o conexiones con otros medios de transporte.

Por estos motivos, Renfe recomienda consultar previamente los horarios actualizados y prever mayor margen de tiempo para evitar cualquier contratiempo. La compañía informará de las alteraciones a través de los canales habituales, incluyendo megafonía, cartelera, redes sociales y su canal oficial de WhatsApp.

