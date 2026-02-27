Noticias

Piden quince años de prisión para un párroco de Vallecas por presuntas agresiones sexuales

El investigado se enfrenta a una posible pena de 15 años de prisión por la presunta comisión de delitos de agresión sexual a tres feligresas.

Un cura católico Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

27 Febrero 2026 14:53 (hace 6 horas)

El juicio se celebró el jueves 26 de febrero en la Audiencia Provincial de Madrid, en vista pública, mientras que las víctimas declararon a puerta cerrada. La Fiscalía le acusa de dos delitos de agresión sexual y de otro delito continuado de agresión sexual con penetración por unos hechos que, según la investigación, habrían comenzado en 2021 y se habrían repetido con tres mujeres feligresas de la parroquia del barrio madrileño de Vallecas.

Según el escrito de acusación, las denunciantes acudían a la iglesia en busca de ayuda básica (alojamiento y comida) y el sacerdote habría condicionado presuntamente esa asistencia a mantener contactos sexuales no consentidos. De acuerdo con la investigación, si las mujeres se negaban, podían quedarse sin ayudas como las gestionadas por Cáritas. En uno de los episodios recogidos en la causa, el acusado habría llegado a decir: "Ya sabes cómo tienes que pagar lo que te estoy dando".

Durante el interrogatorio ante los magistrados, el sacerdote negó todos los hechos y sostuvo que es víctima de una venganza relacionada con su labor en la parroquia, señalando directamente a Mónica, responsable de Cáritas en la iglesia, como origen de esa supuesta campaña en su contra.

"Soy hombre y me gustan las mujeres"

El párroco afirmó que conoció a una de las denunciantes en 2021, con motivo de una entrevista de trabajo. Según su versión, mantuvieron una reunión a solas y posteriormente volvió a verla acompañada de sus hijos.

El acusado negó haber realizado comentarios sobre el físico de la mujer y rechazó que existiera una relación conflictiva entre ambos. "Simplemente no cuajó el tema del trabajo", aseguró ante el tribunal.

En relación con la segunda denunciante, explicó que la conoció en 2020, cuando ella acudía a la parroquia para solicitar ayuda alimentaria y colaboraba en algunas actividades. Negó haber intentado cortejarla y también haberle enviado un mensaje afirmando que estaba enamorado de ella: "No podía estar enamorado porque soy sacerdote", declaró. Asimismo, rechazó haberle dicho que le gustaría besar "sus piernas bonitas", aunque reconoció haberle escrito: "Soy sacerdote, pero soy hombre y me gustan las mujeres".

La vista estuvo marcada por momentos de tensión y por la exhibición de numerosos mensajes que, según la acusación, el propio párroco envió a las denunciantes. En 2024, el Arzobispado ya le había suspendido cautelarmente y fue apartado de la parroquia.

