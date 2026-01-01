Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026

Un año más finaliza y seguro que hay un montón de propósitos que tienes pendientes por cumplir, pero no te preocupes, nos pasa a todos. Nuevos hábitos, dejar el tabaco, apuntarse al gimnasio, películas que ver; son algunos de los ejemplos más típicos que se repiten año tras año en las listas de miles de personas. Pero me falta uno, uno muy importante, uno que te atrapa, te transporta y te hace sentir mil emociones; los libros.

Muchos son los amantes de la lectura que tienen apuntados decenas de títulos para leer. Algunos pueden leer un libro al mes, otros uno a la semana y también hay quienes la curiosidad les puede y los devoran en un solo día. No importa si eres más de extender la historia en el tiempo o de pasar las páginas como si no hubiera un mañana para saber qué misterio oculta el final, esta lista es para todos los públicos, te muestro las 10 mejores novedades de libros que no pueden faltar en tu 2026.

1 'Vera, una historia de amor' de Juan del Val

'Vera, una historia de amor' de Juan del Val Planeta

Vera, una mujer que ha vivido más de veinte años respetando las reglas y las apariencias propias de la esposa de un marqués, se separa y comienza una búsqueda personal donde se cuestiona su vida por primera vez. En este momento aparece Antonio, más joven y ajeno al mundo, la atracción es mutua y las reglas están para romperse. La irá del exmarido de Vera se despertará tras enterarse de está nueva relación y los acontecimientos se volverán cada vez más oscuros y peligrosos.

'Vera, una historia de amor' es un libro escrito por Juan del Val, ganador de un Premio Planeta por su edición número 74 de este relato, disponible a partir del 1 de diciembre de 2025. La editorial encargada es Planeta y cuenta con 360 páginas.

2 'Cuando el viento hable' de Ángela Banzas

'Cuando el viento hable' de Ángela Banzas Planeta

En un lugar de la Galicia rural de la posguerra se cuenta la historia de Sofía que nace en 1939 y debido a una tragedia familiar crece entre los secretos de los sus estrictos abuelos. Su padre permanece oculto y alimenta su imaginación con relatos fantásticos. La niña ve como una aparición y por lo que acaba ingresada en un hospital. Aquí, conoce a su primera amiga y a un joven enigmático que parece tener todas las respuestas. Una novela que demuestra que la imaginación y el amor pueden suponer un halo de luz en los peores momentos.

'Cuando el viento hable' es una novela escrita por Ángela Banzas con la que ha ganado un Premio Planeta, la editorial que se ha encargado del libro es Planeta y cuenta con unas 360 páginas. Una apasionante historia disponible a partir del 1 de diciembre de 2025, su nueva edición.

3 'Morir en la arena' de Leonardo Padura

'Morir en la arena' de Leonardo Padura Planeta

Rodolfo es un hombre marcado por la guerra de Angola y por el asesinato de su padre a manos de su hermano Geni, "Caballo Loco". Rodolfo se entera que su hermano está gravemente enfermo y que saldrá de la cárcel, lo que hará que vuelva a la casa familiar. Esta noticia hace que regresen rencores del pasado y secretos por un crimen que dividió a toda la familia. La llegada de la hija de Rodolfo y la ayuda de un joven triunfador en una decadente Habana ofrecen una última solución para esta rota familia.

'Morir en la arena' es una obra del autor Leonardo Padura, galardonado con múltiples premios como el Premio Nacional de Literatura. Una novela editada por la editorial Tusquets que cuenta con 384 páginas. Nueva edición disponible a partir del 1 de diciembre de 2025.

4 'Oxígeno' de Marta Jiménez Serrano

'Oxígeno' Alfaguara

El libro más personal de la autora. Marta cuenta la historia que sufrió en 2020, cuando estuvo a punto de morir. Un día como otro cualquiera ella y su pareja se estaban muriendo por culpa de una fuga que tenía la caldera. El monóxido de carbono les fue adormeciendo hasta que Marta se levantó como pudo porque necesitaba ir al baño, allí se fue al suelo y se golpeó en la cabeza.

El libro de Marta Jiménez Serrano ha sido editado por Alfaguara, cuenta con unas 160 páginas y la fecha de lanzamiento es el 8 de enero de 2026.

5 'Las jefas' de Esther García Llovet

'Las jefas' de Esther García Llovet Anagrama

En Villajoyosa, en un resort lujoso y decadente llamado Zen Gardens, donde la temporada alta ha pasado y solo quedan unos pocos huéspedes casi residentes, conviven Romana Romano, las hermanas Gran y Petit Navarro —herederas ociosas entregadas al mus, la piscina y los cócteles— y el Primo, un empleado atrapado en su propia rutina sin poder escapar. En este espacio hortera y opresivo, lleno de personajes extravagantes que vagan como fantasmas y desean irse sin saber cómo, se entrecruzan sus vidas.

La novela 'Las jefas' es una historia de Esther Garcia Llovet, tiene alrededor de 160 páginas y está editada por Anagrama. Una ficción moderna y contemporánea que verá la luz el día 21 de enero de 2026.

6 'Viaje de invierno' de Amélie Nothomb

'Viaje de invierno' de Amélie Nothomb Anagrama

'Viaje de invierno' presenta un universo extravagante y absorbente en el que Zoilo, movido por un amor absoluto e irracional, anuncia que hará estallar un avión, no como terrorista ni mártir religioso, sino como alguien que ve en el amor un triunfo innegociable. Su obsesión es Astrolabio, joven dedicada a proteger a Aliénor, una novelista autista y excéntrica que dicta sus obras a su fiel cuidadora, en una relación que evoca guiños autobiográficos a la propia Nothomb.

La historia hace alusión a situaciones esperpénticas propias de Valle-Inclán, una obra creada por Amélie Nothomb. Editada por Anagrama, un libro de 128 páginas que saldrá a la venta el 14 de enero de 2026.

7 'El valle de los Arcángeles' de Rafael Tarradas Bultó

'El valle de los Arcángeles' de Rafael Tarradas Bultó Planeta

En la Barcelona de 1864, Gabriel Gorchs, joven aristócrata y sin fortuna, descubre que ha heredado una próspera plantación caribeña y decide embarcarse hacia una nueva vida. Pepa Gómez, criada en la miseria, pero ambiciosa y astuta, se ve obligada a huir tras un error en su intento por ascender socialmente. Sus caminos se cruzan en el barco Santa Graciela rumbo al Valle de los Arcángeles. Un escenario de desigualdades extremas, un choque entre ricos y pobres, amos y esclavos. La obra muestra cómo la ambición desbordada de una mujer puede desestabilizar un mundo entero.

'El valle de los Arcángeles' es una novela escrita por Rafael Tarradas Bultó y editada por Booket. Será un libro de 656 páginas y su fecha de lanzamiento es el 4 de febrero de 2026.

8 'Viernes' de José Manuel Zuleta

'Viernes' de José Manuel Zuleta Espasa

Julián González es el inspector jefe y un viernes cualquiera recibe una carta anónima, donde se anuncia un asesinato. El policía veterano de Madrid descubre que la carta acaba convirtiéndose en una secuencia de crímenes cuidadosamente estructurados. Las víctimas no parecen tener ningún punto de unión entre sí, pero el asesino afirma que solo González puede descubrirlo y detenerlo. Cada carta es una nueva pista y una nueva muerte.

Esta novela de ficción policiaca está escrita por José Manuel Zuleta y editada por Espasa. Un libro de 456 páginas que saldrá a la venta el 18 de febrero de 2026.

9 'Las espias y el enigma Aquiles' de Inés Plana

'Las espías y el enigma Aquiles' Espasa

El capitán Julián Tresser llega a Atenas para una misión policial aparentemente rutinaria, pero una nota enigmática y la explosión de un yate repleta de espías revelan que ha sido atraído allí deliberadamente. Mientras intenta descifrar el mensaje y sobrevivir a una compleja red de espionaje, en Madrid dos agentes del CNI descubren que el atentado es solo la primera maniobra de una guerra secreta entre servicios de inteligencia internacionales.

Una historia llena de incógnitas por resolver que ha escrito Inés Plana Giné y editado Espasa. Un libro de 440 páginas que se estrena el 25 de febrero de 2026.

10 'Los días que no existieron' de Daniel Ramírez

'Los días que no existieron' de Daniel Ramírez Planeta

Julia vive marcada por un asesinato ocurrido veinte años atrás, cuya imagen sangrienta la persigue a diario y se refugia en su trabajo como periodista investigando historias oscuras para mantenerse viva. Hasta que aparecen unos documentos que la llevan hasta Gustav Hafner, un antiguo nazi con un pasado por esclarecer. Julia inicia una búsqueda que, mientras intenta comprender quién fue y qué hizo, la impulsa también a enfrentar el crimen que la traumatiza desde la infancia.

'Los días que no existieron' es una novela de ficción escrita por Daniel Ramírez y la editorial que se encarga del libro es Espasa. Cuenta con alrededor de 440 páginas y su fecha de lanzamiento es el 4 de febrero de 2026.