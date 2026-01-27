Los Replicantes
Buscar

Noticias

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

El trágico accidente ferroviario en Adamuz dejó una imagen para la esperanza: la solvencia de Carlos Alberto para actuar en situaciones de crisis.

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz
Carlos Alberto en su actuación en el tren de Iryo del accidente de Adamuz Foto: Captura | Mediaset (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

27 Enero 2026 12:38 (hace 1 hora)

El trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba), provocado por el descarrilamiento de un tren Iryo Málaga-Madrid y la posterior colisión de un Alvia Madrid-Huelva, ha dejado 45 muertos.

Vídeos Los Replicantes

Este suceso ha conmocionado a toda la sociedad española, en una semana negra ferroviaria a la que se han sumado el accidente mortal de Gelida o el descarrilamiento de un tren en Cartagena.

Las redes sociales se han llenado de imágenes del desgarrador accidente de Adamuz. Pero un vídeo llamó la atención entre el resto. Se trata del momento en el que Carlos Alberto, tripulante de cabina de Iryo, se desplaza hasta un vagón accidentado e indica con calma y gran efectividad cómo actuar en ese momento de crisis.

Su capacidad de comunicar en un momento tan complicado como el que acababan de vivir y la tranquilidad que transmitió a los pasajeros fue todo un ejemplo de cómo actuar en situaciones de crisis.

La historia de Carlos Alberto: el tripulante de cabina de Iryo que calmó a los pasajeros en Adamuz

Carlos Alberto es de origen venezolano y es tripulante de cabina de Iryo desde hace tres años. Fue uno de los primeros en reaccionar tras el accidente y ahora rememora su experiencia en una entrevista con el programa 'Todo es Mentira' de Cuatro: "Iba de pie, con un café recién preparado, y lo primero que noté fue cómo se sentía al arrollar algo", ha rememorado.

En el momento del accidente, no pudo ser consciente de lo que estaba ocurriendo e incluso llegó a comentar con una compañera que podría ser una animal. Sin embargo, pronto vio que estaba ocurriendo algo grave: el tren frenaba de una manera extraña y no estaba en su posición habitual.

Cuando llegó al vagón 5, que estaba completamente a oscuras, confirmaron que se había producido un descarrilamiento. En ese momento, regresó al vagón número 1, se puso el chaleco de seguridad y recordó las enseñanzas que le había dado su padre bombero, para coordinar la evacuación. "Calma, confía en mí", se dijo para asumir el control de la situación.

La jefa del tren le indicó que era necesario evacuar a los pasajeros. Por entonces, los tripulantes todavía desconocían que otro tren estaba circulando por la vía contigua, algo que luego conocieron por la Guardia Civil.

Después de instalar las escaleras de emergencia, comenzaron la evacuación de los pasajeros, recuperando así el control progresivamente. Carlos Alberto ha reconocido que pudo recuperar después cierta calma, el apetito o el sueño, tras asumir la responsabilidad de gestionar la crisis, guiar a los pasajeros y, sobre todo, transmitir calma en plena crisis.

El accidente de tren de Adamuz continúa siendo investigado, aunque las conclusiones apuntan a un fallo de la soldadura de la vía, que provocó el repentino descarrilamiento del tren Iryo y, con ello, la brutal colisión con un Alvia que circulaba en sentido contrario por la vía contigua.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Las curiosas teorías sobre el origen del 'Black Friday': triunfo y llegada a España
  10. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
Artículos relacionados
Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Una rotura en la alta velocidad Madrid-Barcelona limita la velocidad de los trenes

Una rotura en la alta velocidad Madrid-Barcelona limita la velocidad de los trenes

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Contenidos que te pueden interesar
Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

Quién es Carlos Alberto: el tripulante de Iryo que evacuó en pleno accidente de Adamuz

La OMS retira a España de los países libres de sarampión: llama a reforzar medidas

La OMS retira a España de los países libres de sarampión: llama a reforzar medidas

Qué dice la autopsia de Álex: apunta a la autoría del brutal asesinato del niño de Sueca

Qué dice la autopsia de Álex: apunta a la autoría del brutal asesinato del niño de Sueca

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Sale a la luz la causa real del corte de Rodalies en Cataluña: qué dice la investigación

Alerta alimentaria: detectan altos niveles de insecticida en nectarinas de España

Alerta alimentaria: detectan altos niveles de insecticida en nectarinas de España

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río