Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga de maquinistas desde mañana martes 10 de febrero en todo el sistema ferroviario tras la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes.
Los convocantes reclamaban un incremento de la seguridad ante los accidentes mortales registrados en Adamuz y Gelida. Los paros han afectado a Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Alta Velocidad, con un amplio seguimiento.
