Los Replicantes
Buscar

Noticias

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

El servicio retomará la completa normalidad desde este martes 10 de febrero tras un nuevo día de caos ferroviario.

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Febrero 2026 15:58 (hace 17 horas)

Los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga de maquinistas desde mañana martes 10 de febrero en todo el sistema ferroviario tras la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes.

Vídeos Los Replicantes

Los convocantes reclamaban un incremento de la seguridad ante los accidentes mortales registrados en Adamuz y Gelida. Los paros han afectado a Cercanías, Rodalies, Media Distancia y Alta Velocidad, con un amplio seguimiento.

... En elaboración

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Contenidos que te pueden interesar
Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España

Alerta alimentaria: hospitalizados cinco bebés tras consumir leche contaminada en España

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

Adiós Lidl: reforma sus supermercados para un nuevo modelo de negocio

Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años

Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra

Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria

Alerta sanitaria: cuatro muertos y tres trasplantes de hígado por el sombrero de la muerte

Alerta sanitaria: cuatro muertos y tres trasplantes de hígado por el sombrero de la muerte

Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música

Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música