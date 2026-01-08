Los Replicantes
Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa

Los productos afectados se retiran del mercado y se recomienda comprobar siempre fecha de caducidad y lote.

Leche para bebés Foto: Envato elements
Adrián Parrondo

08 Enero 2026 18:09 (hace 11 horas)

Alerta alimentaria en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha ordenado la retirada inmediata de varios productos de leche para bebés de la compañía Nestlé, a instancias de la compañía, que ha retirado los productos.

Esta alerta alimentaria supone una ampliación a nuevos productos y lotes de su leche de fórmula tras una alerta previa del 12 de diciembre por la posible presencia de Bacilos cereus en su producto Nidina 1.

El aviso afecta a lotes concretos de los siguientes productos: Alfamino, Alfamino Junior, NAN AR, NAN TOTAL CONFORT 1 y 2, NAN OPTIPRO 1 (800g, 1200g u 500ml), NAN SUPREMEPRO 1 y 2, NATIVA 1, NIDINA 1, NIDINA CONFORT DIGEST y NIDINA CONFORT DIGEST 1.

Producto retirado del mercado por alerta alimentaria
Por el momento, la medida se ha extendido a 23 países europeos, además de Turquía y Argentina. La Aesan ha explicado que todas las personas que tengan estos productos en sus viviendas deben desecharlos y evitar su consumo en todo momento.

Cómo comprobar si tengo un lote de Nestlé afectado por alerta alimentaria

Con el objetivo de garantizar la identificación de los productos afectados, la página web española de Nestlé Baby & Me ha habilitado el listado de lotes afectados para que los consumidores puedan comprobar si tienen algún en casa. La información se puede comprobar a través de esta página web, donde la firma también ofrece la posibilidad de obtener un reembolso.

Es fundamental atender al número de lote, que Nestlé precisa que se encuentra en la base en el caso de latas y estuches, en la parte superior en el caso de los briks, en la solapa en el caso de los sobres y en el lateral de la etiqueta en el caso de las monodosis.

"Si el lote no coinicide, el producto es seguro. Lo puedes seguir usando con total tranquilidad. Si el lote sí coincide: Deja de consumir el producto", explica la compañía, que remite a la web previamente señalada para comprobar toda la información.

Esta alerta alimentaria es de interés general. Nestlé ha detectado en sus análisis la presencia de cereulida, una toxina creada por ciertas cepas de la bacteria Bacilos cereus. Cuando se ingieren alimentos contaminados con esa toxina, se puede sufrir el llamado síndrome emético, con síntomas que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, letargo o somnolencia. Suelen aparecer entre 1 y 6 horas tras el consumo y se recomienda acudir al pediatra en caso de duda.

