Qué es Rodalies: la red ferroviaria bajo presión tras el choque de Gelida

El accidente se produjo en la noche del 20 de enero en la línea R4 de Rodalies, en el tramo entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El tren impactó contra los restos de un muro de contención que había caído sobre las vías debido al temporal y a las fuertes lluvias. El siniestro dejó un fallecido (el maquinista en prácticas) y 37 heridos, cinco de ellos en estado grave.

Además, la caída del muro abre una incógnita clave para la investigación: si el desprendimiento se produjo antes del paso del convoy o si cedió en el momento de la circulación. Distintas versiones han apuntado hipótesis diferentes, pero los Mossos han pedido prudencia a la espera del análisis técnico, que deberá determinar el estado del muro y del talud tras días de lluvias intensas.

Escena del impacto del tren en Gelida. Captura X

¿Qué es Rodalies?

Rodalies es el nombre que recibe el servicio de trenes de cercanías y proximidad en Cataluña, equivalente al servicio de "Cercanías" en el resto de España. Opera íntegramente dentro de la comunidad, pero lo hace sobre la Red Ferroviaria de Interés General del Estado.

En cuanto a su gestión, se trata de un modelo mixto. En 2010 tuvo lugar el traspaso parcial (Real Decreto 2034/2009), por el cual la Generalitat sería la encargada de fijar y gestionar aspectos como horarios, frecuencias y tarifas, mientras que Adif mantendría y explotaría la infraestructura (vías, señalización y estaciones de su red) y Renfe operaría los trenes.

El servicio de Rodalies cuenta actualmente con ocho líneas de servicio: Barcelona (R1, R2, R2nord, R2sud, R3, R4, R7 y R8); Girona (RG1); las dos líneas de Tarragona (RT1 y RT2) y las seis de los servicios regionales (R11, R12, R13, R14, R15 y R16).

Años de quejas y un temporal como detonante

El accidente de Gelida ha reactivado un malestar que venía de lejos. Rodalies acumula años de quejas por retrasos, averías y falta de información, un desgaste que el Síndic de Greuges ya señaló el año pasado al advertir del aumento de reclamaciones y reclamar inversiones urgentes para mejorar la infraestructura y la atención al usuario.

En esta ocasión, además, el temporal elevó la tensión al máximo. El sindicato de maquinistas SEMAF asegura que avisó horas antes sobre los riesgos de circulación derivados de la lluvia y pidió medidas preventivas. Renfe, por su parte, sostiene que dichas quejas se trasladaron a Adif para su actuación.

¿Quién es, por tanto, el responsable del accidente?

A día de hoy, con la información disponible, no es posible señalar un "principal responsable" sin esperar a la investigación técnica y judicial. Lo que sí se puede explicar es dónde apunta la responsabilidad operativa en función de la naturaleza del accidente.

En Gelida, el factor desencadenante fue la caída de un muro sobre la vía. Cuando el problema afecta a la infraestructura (vías, taludes, muros de contención, señalización y su mantenimiento), el responsable directo de su conservación, explotación y seguridad en la Red de Interés General es Adif. En cambio, Renfe responde a la operación del tren y la Generalitat, a la gestión del servicio (horarios y frecuencias), pero no del mantenimiento del muro.

Dicho esto, hay un matiz clave: parte de la investigación será determinar si existió un aviso previo, si se inspeccionó el tramo y si se adoptaron medidas preventivas tras el temporal. Esa secuencia puede repartir responsabilidades, pero solo con conclusiones oficiales se puede afirmar algo definitivo.