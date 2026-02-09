La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país

Giro de 180 grados en el sector del 'retail'. En pleno contexto de cambio en el sector, con un mayor protagonismo a la venta a través de internet y progresivo cierre de tiendas, se están produciendo grandes cambios entre competidores.

El objetivo de las firmas es conquistar el mayor nicho de mercado posible, atendiendo a todas las preferencias de consumo, pero también con las nuevas necesidades de los potenciales clientes.

El sector del retail se enfrenta a un giro en su modelo de negocio Envato Elements

Este contexto lleva a un cambio progresivo en el sector de las tiendas, que necesitan construir nuevas identidades de marcas y sectorizar su producto para alzarse como la preferencia de cada nicho.

Nueva marca de ropa en España: abre tiendas por todo el país

Por estos motivos, el Grupo Tendam, empresa propietaria de firmas como Cortefiel, Springfield, Women's Secret o Pedro del Hierro, ha anunciado la inauguración de su primera cadena de moda para niños.

Se trata del establecimiento que abre sus puertas en el centro comercial Tres Aguas (Alcorcón, Madrid), bajo la firma Springfield Kids, un nuevo paso para reforzar la presencia del grupo entre el público infantil.

Esta es la primera apertura de una tienda especializada exclusivamente en la línea de moda para niños. La marca Springfield Kids, que vio la luz en agosto de 2023, había estado presente hasta ahora a través de córners dentro de las tiendas Springfield y en el canal online.

Esta apertura lleva a la marca a comenzar una nueva etapa basada en el desarrollo de tiendas propias y formatos anexos, para "reforzar la identidad como marca especializada y mejorar al experiencia del cliente", según ha anunciado la firma.

Dónde se abrirán las futuras tiendas: ya ha lugares confirmados

La llegada de Springfield Kids al centro comercial Tres Aguas de Alcorcón no será exclusiva. La empresa ya tiene previstas nuevas inauguraciones en ciudades como Sevilla, Salamanca, Murcia y El Puerto de Santa Maria (Cádiz), en el marco de un plan de crecimiento que contempla alcanzar ocho establecimientos en el primer semestre de este ejercicio.

La firma ha ampliado el rango de tallas hasta los 13-14 años y cumple así con la demanda creciente en la moda destinada para preadolescentes. Este movimiento de expansión responde a la estrategia del Grupo Tendámoos de impulsar el desarrollo de sus marcas más recientes con espacios independientes y especializados.

El Grupo Tendam, que cuenta con una docena de marcas propias, está reforzando su red física con nuevas enseñas como Hoss Entropía, Slowlove, Dash and Stars o High Spirits, combinando así crecimiento orgánico y omnicanalidad.

Entre los futuros proyectos, el grupo se enfoca en la apertura de otra cadena de moda masculina que se llamará Ooto, cuyos productos ya se pueden encontrar en las tiendas de Cortefiel.

El grupo empresarial también tiene en marcha un plan de crecimiento para la cadena Hoss Entropía y prevé la apertura de seis nuevos puntos de venta en España, así como ampliar la presencia en mercados internacionales. Uno de los hitos más relevantes serán las próximas aperturas en México, donde se inaugurarán dos nuevos espacios.

Tendam ya opera en más de 80 países a través de 1.800 puntos de venta, que incluyen tiendas de gestión propia, córneres y franquicias. También la venta a través de internet, con 33 páginas para ocho de sus marcas propias, seis apps y páginas web de franquicias o marketplaces.