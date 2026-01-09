El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias

El Papa visitará España en 2026 con un recorrido que incluirá Gran Canaria, Barcelona y Madrid. El cardenal José Cobo lo ha explicado tras la reunión del número tres del Vaticano, Edgar Peña Parra, con los arzobispos de las tres diócesis.

A pesar de que la Santa Sede no se ha pronunciado oficialmente sobre el viaje, se prevé un comunicado en breve, como recoge el diario ABC. Se está trabajando ya conjuntamente en la agenda, en conversaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal.

Un viaje en tres etapas

El Papa ya ha aceptado las invitaciones formuladas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como el cardenal Omella para viajar a Barcelona para celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí en la Sarda Familia el 10 de junio, según Religión Digital. Gaudí podría ser beatificado ese día, siendo uno de los ejes de la visita del Obispo de Roma.

Durante ese encuentro, Illa ya extendió la invitación para visitar España, con una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también habría extendido la Casa Real. Posteriormente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se desplazó al Vaticano para mantener un encuentro oficial con el Papa, que dio pie a una visita a la capital.

La visita de León XIV a Madrid buscará respaldar el papel del cardenal Cobo y mantener encuentros de carácter político, diplomático y social; con un cariz más institucional respecto al resto de etapas.

Finalmente, la tercera etapa del viaje por España culminará en las Islas Canarias. Este es un nuevo guiño de León XIV al Papa Francisco, que soñó con realizar este viaje al constituir la última frontera de Europa y de las migraciones, tras los históricos viajes que realizó a Lampedusa o Lesbos.

El Papa también recibió invitaciones para visitar Segovia, Zaragoza, Toledo o Valladolid. También Santiago de Compostela, que podría finalmente incluirse como una etapa del viaje o, posiblemente, posponerlo a 2027 con motivo del Año Compostelano.