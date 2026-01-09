Los Replicantes
Buscar

Noticias

El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido conversaciones con la Santa Sede para organizar su visita.

El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
El Papa León XIV Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

09 Enero 2026 11:19 (hace 11 horas)

El Papa visitará España en 2026 con un recorrido que incluirá Gran Canaria, Barcelona y Madrid. El cardenal José Cobo lo ha explicado tras la reunión del número tres del Vaticano, Edgar Peña Parra, con los arzobispos de las tres diócesis.

Vídeos Los Replicantes

A pesar de que la Santa Sede no se ha pronunciado oficialmente sobre el viaje, se prevé un comunicado en breve, como recoge el diario ABC. Se está trabajando ya conjuntamente en la agenda, en conversaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal.

Un viaje en tres etapas

El Papa ya ha aceptado las invitaciones formuladas por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como el cardenal Omella para viajar a Barcelona para celebrar el centenario de la muerte de Antoni Gaudí en la Sarda Familia el 10 de junio, según Religión Digital. Gaudí podría ser beatificado ese día, siendo uno de los ejes de la visita del Obispo de Roma.

Durante ese encuentro, Illa ya extendió la invitación para visitar España, con una carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también habría extendido la Casa Real. Posteriormente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se desplazó al Vaticano para mantener un encuentro oficial con el Papa, que dio pie a una visita a la capital.

La visita de León XIV a Madrid buscará respaldar el papel del cardenal Cobo y mantener encuentros de carácter político, diplomático y social; con un cariz más institucional respecto al resto de etapas.

Finalmente, la tercera etapa del viaje por España culminará en las Islas Canarias. Este es un nuevo guiño de León XIV al Papa Francisco, que soñó con realizar este viaje al constituir la última frontera de Europa y de las migraciones, tras los históricos viajes que realizó a Lampedusa o Lesbos.

El Papa también recibió invitaciones para visitar Segovia, Zaragoza, Toledo o Valladolid. También Santiago de Compostela, que podría finalmente incluirse como una etapa del viaje o, posiblemente, posponerlo a 2027 con motivo del Año Compostelano.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
Artículos relacionados
Benita Maestro Joao acertó la elección del Papa León XIV: las redes echan humo

Benita Maestro Joao acertó la elección del Papa León XIV: las redes echan humo

Cuál es la ideología del Papa León XIV: de izquierdas o derechas

Cuál es la ideología del Papa León XIV: de izquierdas o derechas

Qué significa el lema y escudo del Papa León XIV: todo lo que indica

Qué significa el lema y escudo del Papa León XIV: todo lo que indica

El papa León XIV rechazará reformas LGTBIQ+ o permitir el matrimonio igualitario

El papa León XIV rechazará reformas LGTBIQ+ o permitir el matrimonio igualitario

Contenidos que te pueden interesar
La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

La causa de la explosión de un edificio en Carabanchel: un muerto y tres heridos

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Cambios en Metro de Madrid en 2026: nuevas líneas y estaciones

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Giro decisivo en las hipotecas: así cambian los préstamos desde 2026

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Elon Musk limita editar imágenes en Grok por la recreación de fotos en ropa interior

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

Atentado con explosivos contra la diputada opositora Gladys Aurora López en Honduras

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España

Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España