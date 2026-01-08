Los Replicantes
El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"

La denuncia parte del Ministerio de Juventud e Infancia y se fundamenta en sentencias judiciales previas.

Inteligencia artificial Grok de la red social X Foto: Envato Elements | X (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

08 Enero 2026 17:47 (hace 12 horas)

Denuncia por violencia sexual sobre las peticiones a Grok, la herramienta de inteligencia artificial (IA) de la red social X. La ministra Sira Rego ha enviado un escrito a la Fiscalía General del Estado después de tener conocimiento que la herramienta está generando, a petición de los usuarios, contenidos de carácter sexual con menores.



El Ministerio denuncia que estas prácticas no pueden considerarse un uso neutral de la tecnología y que podrían representar un delito de pornografía infantil, tipificado en el artículo 189 del Código Penal, así como un delito contra la integridad moral, que recoge el artículo 173.

La cartera que dirige Sira Rego recoge que este tipo de prácticas suponen una grave vulneración de la dignidad, la intimidad y los derechos fundamentales de los menores en el entorno digital.

El escrito remitido por la ministra hace referencia a una sentencia del Juzgado de Menores de Badajoz, que condenó a varias personas por emplear herramientas de inteligencia artificial para manipular imágenes de menores. Dicha resolución considera estas prácticas una forma de violencia digital, que tipifica como delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral.

El Gobierno quiere sancionar prácticas denigrantes para la dignidad de los afectados
El Gobierno quiere sancionar prácticas denigrantes para la dignidad de los afectados Envato Elements

Por este motivo, Sira Rego ha reclamado a la justicia que adopte las medidas oportunas y que la Fiscalía analice unos hechos que considera "gravísimos" para evitar que "más personas, especialmente los menores, vean vulnerados sus derechos fundamentales en internet".

Protección del menor

La petición que ahora lanza la ministra se enmarca en el contexto de la tramitación en el Congreso de la Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, que impulsa el piropo Ministerio.

El objetivo es situar la seguridad, dignidad y los derechos de la infancia en el centro del ecosistema digital. La iniciativa busca construir entornos digitales seguros, partiendo de que internet y las plataformas digitales no fueron diseñadas pensando en los intereses de la infancia.

Esta norma busca reforzar la protección de la integridad y la intimidad personal ante nuevas formas de vulneración vinculadas a tecnologías como la inteligencia artificial. Además, se reafirma que el interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier modelo de negocio digital.

