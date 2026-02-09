Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra

El economista Santiago Niño Becerra, que predijo la crisis inmobiliaria de 2008, se ha pronunciado ahora sobre la actual crisis de la vivienda que sufre España y genera malestar entre la población.

Una crisis habitacional que está disparando los precios del ladrillo y dificultando que, sobre todo, los jóvenes puedan desarrollar un proyecto de vida o independizarse cuando les toca.

El experto Santiago Niño Becerra ha explicado en una entrevista reciente que "el problema de la vivienda es de oferta insuficiente y de falta de medios legales y financieros para aumentarla". En este sentido, ha indicado que las medidas parciales no tendrán grandes efectos si no se aborda la raíz estructural.

El economista explica que la legislación española reconoce la vivienda como un derecho, aunque no resuelve por sí mismo la escasez de casas disponibles en estos momentos. "La Constitución puede decir lo que sea, pero un fajo de papeles no puede resolver la falta de oferta de vivienda ni aportar los medios para resolverla", ha indicado para apuntar a la diferencia entre el marco legal y la realidad del mercado.

Un déficit estructural

Niño Becerra destaca que el déficit de vivienda se ha visto agravado con el tiempo y que los números actuales mencionan la necesidad de contar con 700.000 viviendas adicionales, según el Banco de España.

Esta situación muestra el grave desequilibrio entre lo que se construye y lo que la población realmente necesita. Aunque se disponga de los fondos suficientes, recuerda el especialista, completar toda la cantidad necesaria llevaría más de una década, y la demanda seguiría creciendo durante todo el período.

El economista señala que la construcción de vivienda no puede depender tan solo del mercado ni de instrumentos limitados como bonificaciones fiscales, que habitualmente solo benefician a quienes ya tienen capacidad de inversión.

"Si los políticos desean acelerar los plazos en la construcción de vivienda, sería necesaria una intervención en las viviendas vacías y en instalaciones públicas no utilizadas", ha propuesto Niño Becerra, que sugiere que la movilización de recursos infrautilizados podría ayudar a mitigar parte del problema.

El economista también ha puesto el foco en la desigualdad que genera la crisis actual. Mientras que algunos propietarios e inversores ven una oportunidad para la rentabilidad, la población se ve en graves problemas para acceder a una vivienda digna. Por todo ello, Niño Becerra sostiene la importancia de aumentar sustancialmente la oferta y redefinir las políticas públicas a largo plazo.