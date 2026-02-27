Por qué Pakistán declara la "guerra abierta" a Afganistán: bombardea Kabul

Los bombardeos han tenido lugar esta madrugada, cuando el Ejército de Pakistán ha lanzado ataques aéreos contra varios puntos de Afganistán, incluidos objetivos militares en Kabul (la capital), Kandahar y Paktia. Los combates representan una escalada significativa de las tensiones entre ambos países.

Según el Gobierno paquistaní, los ataques fueron dirigidos contra posiciones del Gobierno talibán y fuerzas afganas, en el contexto de lo que denomina una "guerra abierta" con el país vecino.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, afirmó que la operación atacó varios objetivos militares, como puestos y vehículos, y justificó los bombardeos como respuesta a agresiones previas desde territorio afgano.

Estas ofensivas se producen tras meses de enfrentamientos en la frontera común, la llamada Línea Durand, que separa a ambos países. Islamabad sostiene que el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) (un grupo insurgente paquistaní que combate al propio Estado de Pakistán y que comparte afinidad ideológica con los talibanes afganos) y otras facciones utilizan territorio afgano como refugio para organizar y lanzar ataques contra fuerzas de seguridad paquistaníes.

Por ello, el Gobierno paquistaní justifica los bombardeos como una actuación en defensa propia frente a esas amenazas. El Ejecutivo talibán afgano, por su parte, niega dar cobijo a esos grupos y acusa a Pakistán de vulnerar su soberanía.

Pakistani Defense Minister Khawaja Muhammad Asif said that the country was in an 'open war' with neighboring Afghanistan, as tensions escalated overnight, with both sides reporting heavy losses https://t.co/izcMFaEGrM pic.twitter.com/YkbkhsPqNV — Reuters (@Reuters) February 27, 2026

Declaración oficial de Khawaja Asif y la respuesta afgana

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, confirmó a través de redes sociales que la paciencia de Islamabad "se ha agotado" y que el país entra en una etapa de "guerra abierta" con Afganistán. En su mensaje, defendió que los bombardeos responden a la necesidad de proteger la seguridad nacional frente a ataques procedentes desde territorio afgano y advirtió de que Pakistán actuará con firmeza si continúan las agresiones.

نیٹو کی افواج کے انخلاء کے بعد یہ توقع کی جاتی تھی کہ افغانستان میں امن ھو گا اور طالبان افغانُ عوام کے مفادات اور علاقہ میں امن پہ توجہ مرکوز کریںُ گے۔مگر طالبان نے افغانستان کو ھندوستان کی کالونی بنا دیا۔ ساری دنیا کے دھشت گردوں کا افغانستان میں اکٹھا کر لیا اور دھشت گردی کو... — Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) February 26, 2026

Desde Kabul, el portavoz del Gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, condenó los ataques y los calificó como una violación de la soberanía afgana. Mujahid rechazó las acusaciones de que Afganistán dé cobijo a grupos insurgentes que operan contra Pakistán y anunció que su país responderá a lo que considera una agresión directa, con operaciones contra posiciones militares paquistaníes en Kandahar y Helmand.

Cifras de bajas

Por el momento no hay un balance independiente cerrado y las cifras difieren según cada bando. Pakistán asegura que sus ataques han causado 133 muertos y más de 200 heridos entre combatientes afganos, mientras que las autoridades talibanes afirman haber provocado 55 bajas en las fuerzas paquistaníes y haber tomado el control de 19 puestos enemigos.