Los Replicantes
Buscar

Noticias

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Se trata del mismo problema que desencadenó el trágico accidente de Adamuz con 45 muertos tras el descarrilamiento de un Iryo.

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla
Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

26 Enero 2026 17:42 (hace 4 horas)

Nueva incidencia en la alta velocidad española. El administrador ferroviario Adif ha detectado una nueva rotura en la vía Madrid-Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río, un escenario que ya provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz y la posterior colisión con un convoy Alvia.

Vídeos Los Replicantes

Se trata ahora de una rotura de contracarril en la aguja 726 de la bifurcación a Málaga, en el punto kilométrico 357,9 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, que supone una nueva incidencia en plena semana negra ferroviaria.

El parte semanal del administrador informa de esta incidencia, situada en el término municipal de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, a tan solo 20 kilómetros de la estación de la capital.

La rotura de la vía causó el trágico accidente de Adamuz
La rotura de la vía causó el trágico accidente de Adamuz CC

Esta es una zona sensible, ya que las líneas del corredor ferroviario del sur se bifurcan cuando vienen desde Madrid y, tras pasar por Córdoba, eligen destino hacia Sevilla o hacia Málaga-Granada.

En las inmediaciones del accidente de Adamuz

La rotura de la contraaguja se sitúa a tan solo 40 kilómetros del lugar en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz, en el punto kilométrico 318, que dejó un saldo de 45 muertos.

La incidencia se sitúa en el entorno en el que Adif está ejecutando el baipás de Almodóvar para unir las líneas de alta velocidad de Madrid-Sevilla con la de Córdoba-Málaga, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje en unos 20 minutos entre la Costa del Sol y la capital andaluza, ya que algunos trenes dejarían de pasar por Córdoba en esos trayectos.

Adif trasladó esta incidencia en Almodóvar la misma semana en la que se produjo el fatídico accidente de Adamuz. En este punto hay una limitación temporal de velocidad y el Ministerio de Transportes la da por localizada y asegurada.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  7. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  8. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  9. El juez ordena prisión para José Luis Ábalos
  10. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
Artículos relacionados
Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Al menos tres heridos en la colisión de un tren contra una grúa en Cartagena

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Sale a la luz el primer informe oficial del accidente de Adamuz: importantes revelaciones

Una rotura en la alta velocidad Madrid-Barcelona limita la velocidad de los trenes

Una rotura en la alta velocidad Madrid-Barcelona limita la velocidad de los trenes

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Contenidos que te pueden interesar
Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Alerta por riesgo de estrangulamiento en este portabebés vendido en España

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Salen a la luz nuevos detalles del hombre degollado brutalmente en Madrid Río

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cuál es el centro comercial abandonado más grande de España: graban su interior

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Cómo hacer la maniobra de Heimlich y cuándo usarla para evitar un atragantamiento

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Pegatina H de la DGT: qué es, quién puede obtenerla y sus posibles excepciones en las ZBE

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Alerta por brote del virus Nipah: India activa avisos y otros países refuerzan controles

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026

Adiós Fnac: cierra esta histórica tienda en España en enero de 2026