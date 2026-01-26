Adif detecta una nueva rotura en la vía de tren de la línea AVE Madrid-Sevilla

Nueva incidencia en la alta velocidad española. El administrador ferroviario Adif ha detectado una nueva rotura en la vía Madrid-Sevilla, a la altura de Almodóvar del Río, un escenario que ya provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz y la posterior colisión con un convoy Alvia.

Se trata ahora de una rotura de contracarril en la aguja 726 de la bifurcación a Málaga, en el punto kilométrico 357,9 de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, que supone una nueva incidencia en plena semana negra ferroviaria.

El parte semanal del administrador informa de esta incidencia, situada en el término municipal de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, a tan solo 20 kilómetros de la estación de la capital.

La rotura de la vía causó el trágico accidente de Adamuz CC

Esta es una zona sensible, ya que las líneas del corredor ferroviario del sur se bifurcan cuando vienen desde Madrid y, tras pasar por Córdoba, eligen destino hacia Sevilla o hacia Málaga-Granada.

En las inmediaciones del accidente de Adamuz

La rotura de la contraaguja se sitúa a tan solo 40 kilómetros del lugar en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz, en el punto kilométrico 318, que dejó un saldo de 45 muertos.

La incidencia se sitúa en el entorno en el que Adif está ejecutando el baipás de Almodóvar para unir las líneas de alta velocidad de Madrid-Sevilla con la de Córdoba-Málaga, con el objetivo de reducir el tiempo de viaje en unos 20 minutos entre la Costa del Sol y la capital andaluza, ya que algunos trenes dejarían de pasar por Córdoba en esos trayectos.

Adif trasladó esta incidencia en Almodóvar la misma semana en la que se produjo el fatídico accidente de Adamuz. En este punto hay una limitación temporal de velocidad y el Ministerio de Transportes la da por localizada y asegurada.