Economía

Confirmado por Seguridad Social: 11 nuevas patologías que permiten jubilarse con 56 años

El Gobierno confirma un giro determinante que permitirá adelantar la jubilación sin que las personas con discapacidad se vean penalizadas.

27 Febrero 2026 12:43 (hace 8 horas)

Confirmado por Seguridad Social. El Gobierno de España ha anunciado la inclusión de once nuevas enfermedades que generan discapacidad laboral y que permitirán a los afectados adelantar la jubilación hasta los 56 años sin que se reduzca la cuantía de la pensión.

Esta nueva medida impulsada desde la Seguridad Social beneficiará a alrededor de 50.000 personas con discapacidad igual o superior al 45%, que podrán adelantar su retiro ante la gravedad de las patologías.

De este modo, el Gobierno de España amplía la lista de enfermedades que permiten acogerse a la discapacidad laboral, aunque siempre deberán estar bien acreditadas por un médico y contar con el aval del tribunal correspondiente.

11 enfermedades que ya permiten jubilarse a los 56 años: la nueva lista

El Gobierno ya ha confirmado las once nuevas patologías que se incluyen en el derecho a una jubilación anticipada sin reducción de la cuantía. Permitirá así adelantar el retiro hasta los 56 años. Estas son las enfermedades añadidas:

  • Espina bífida
  • Amiloidosis por transtiretina variante
  • Párkinson
  • Distrofia miotónica tipo 1 (Steinert)
  • Enfermedad de Huntington
  • Enfermedad renal crónica estadio 5
  • Esclerosis sistémica
  • Lesión medular
  • Degeneración corticobasal
  • Atrofia multisistémica
  • Parálisis supranuclear progresiva

    • La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha confirmado esta medida en una rueda de prensa tras su reunión con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, y el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, entre otros representantes.

    Saiz ha defendido que esta "es una medida de justicia con miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que necesitan anticipar su jubilación para equipararse al resto de los trabajadores".

    La Seguridad Social amplía los supuestos para una jubilación anticipada a los 56 años
    La Seguridad Social amplía los supuestos para una jubilación anticipada a los 56 años Envato Elements

    Los trabajadores que vayan a acogerse a la jubilación anticipada a los 56 años sin reducción de las cuantías deben, en todo caso, cumplir con una serie de condiciones para acceder a la prestación.

  • Estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante
  • Acreditar 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral
  • Haber estado al menos 5 años afectados por alguna de estas patologías con discapacidad igual o superior al 45%

    • El Ministerio ha aclarado que todo el período que se reduzca la edad de jubilación quedará computado como cotizado para determinar el porcentaje aplicable a la base reguladora, empleado para calcular el importe de la pensión de jubilación.

