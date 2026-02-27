Adiós Ikea: cierra esta importante tienda en España el 1 de marzo

Adiós Ikea. La multinacional de mobiliario de origen sueco se enfrenta a un giro en el sector del 'retail' para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores.

Junto con el surgimiento del comercio digital y el auge de las nuevas tecnologías, la firma sueca también se enfrenta a una mayor competencia en el mercado, con firmas como Jysk, Pepco o Action.

La enseña siempre se ha caracterizado por desarrollar un modelo propio muy ajustado a las necesidades actuales, con tiendas centradas en las experiencias de compra, pasillos definidos o un gran protagonismo a la hostelería.

Ikea se encuentra en pleno reposicionamiento comercial CC

Sin embargo, algunos de sus establecimientos no logran los resultados esperados. La firma ya se ha visto obligada a clausurar su tienda Ikea Las Rozas en Madrid y ahora llega un nuevo cierre en España.

Cierre de Ikea: esta tienda de España desaparece el 1 de marzo

En este contexto de repliegue comercial, Ikea ha anunciado la desaparición de otra tienda emblemática en España. Se trata de la tienda Ikea de Cartagena, ubicada en el centro comercial Espacio Mediterráneo.

Esta emblemática tienda de Ikea fue la primera inaugurada en su formato de centros comerciales en la Región de Murcia, donde ya cuenta también con un establecimiento de grandes dimensiones, en el Parque Comercial Thader de Murcia.

El establecimiento que ahora desaparece contaba inicialmente con una plantilla de siete trabajadores. Los empleados se ven ahora en una situación complicada, ya que deberían ser trasladados a Murcia o, en el caso contrario, verse abocados al despido.

El cierre de esta tienda, conocida en su inauguración como Ikea Cartagena Espacio de Planificación, se une a la desaparición de otros establecimientos en esta importante ciudad de la Región de Murcia. Se trata de las tiendas de Massimo Dutti en 2025 y Oysho el próximo 4 de marzo, ambas del Grupo Inditex. Un escenario que la oposición considera una degradación de la ciudad por la pérdida de actividad comercial que implicará.