Todo lo que debes saber sobre Benidorm Fest 2026: claves del festival

Benidorm Fest 2026 está a punto de comenzar. La quinta edición del festival levantino de cara a 2026 se reinventa para dejar de ser la preselección de España a Eurovisión y convertirse en algo que quizá ya era pero que ahora grita con más fuerza: ser el gran festival de la música española. 18 propuestas entre artistas emergentes, consagrados y nuevos talentos se darán cita en Benidorm buscando la Sirenita de Oro (que vuelve este año) junto a un jugoso premio de 150.000 euros.

Si te has perdido un poco este año con Benidorm Fest llegamos justo a tiempo. Te repasamos lo más importante en nada. ¡Quédate aquí!

El premio

La pregunta más recurrente por el seguidor ocasional del festival es el 'y ahora qué' una vez RTVE decidió abandonar Eurovisión 2026 ante la presencia de Israel en Viena. Y lo cierto es que la pública ha redoblado esfuerzos este año sin la vinculación con el Eurofestival. Nunca se había hablado tanto de Benidorm Fest en los espacios de la corporación, ni nunca se había tomado tanto mimo en la producción de un festival que cumple cinco años, una cifra nada desdeñable en la televisión actual, y que lo hace con un equipo que paradójicamente consiguió ganar Eurovisión el año pasado.

Los participantes competirán por alzarse con la Sirenita de Oro en el Benidorm Fest 2026 RTVE

El combo formado por el ilicitano Sergio Jaén, escenógrafo del austríaco JJ que ganara Eurovisión en Basilea el año pasado, junto al coreógrafo Borja Rueda y la realizadora Mercé Llorens forman un equipo ganador de un festival que este año como novedad trabajará 'in house' las 18 actuaciones de las noches.

Pero seguro que usted sigue con la misma pregunta en la cabeza: ¿Qué gana el artista si no es ir en mayo a representar a España? Como cambio, RTVE ha propuesto tres premios diferentes. Un primero, el económico, con una dotación de 150.000 euros para el ganador y 50.000 para el compositor de la canción ganadora. El segundo, un premio junto a Televisa-Univisión que le dará una gira a uno de los artistas por Latinoamérica, junto a un trabajo con un gran productor para hacer música. Y un último de la mano de Spotify, la que llega como partner estratégico del festival este año. Con este, el ganador recibirá la oportunidad de grabar un single en los estudios de la compañía en Estocolmo.

En definitiva, varios premios para incentivar la presencia de los artistas ganadores en la industria musica, y una apuesta decidida porque Benidorm Fest sea realmente un dinamizador en la música española.

Los presentadores

Para la quinta edición del festival, RTVE ha apostado por la experiencia. Para empezar, la llegada a la pública de un 'tótem' de esto de presentar shows musicales como es Jesús Vázquez ha sido una oportunidad de oro para el formato, el que ha decidido acompañarle de todo un presentador de los Goya como Javier Ambrossi.

A esta pareja más que contrastada, le acompañará la siempre presente con éxito Inés Hernand en el formato y la llegada de Lalachús para la final, demandada en más de una ocasión por los fans. Un cuarteto de garantías y que su complicidad a bien seguro será un valor añadido a un show que por primera vez en su historia contará con ensayos generales.

Las semifinales

Si bien lo normal era contar con ediciones de Benidorm Fest con 16 artistas, de cara a la edición de 2026 se contará con 18 artistas repartidos en dos semifinales. De cada semifinal pasarán seis de nueve, configurándose para el 14 de febrero una final de 12 artistas. Uno de ellos levantará la Sirenita de Oro, el trofeo que siempre se dio en el Festival de Benidorm original, y que ahora vuelve ya que el trofeo de Benidorm Fest guardaba bastante semejanza con el micrófono de cristal de Eurovisión.

En la primera semifinal del martes compiten KITAI, María León & Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & LUCYCALYS, Mikel Herzog Jr. y Kenneth. Para la segunda del jueves será el turno de ASHA, KU Minerva, Funambulsita, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá.

Los invitados

En este 2026 parece que Benidorm Fest busca también tener ese hueco para traer grandes artistas veteranos de la escena española para que tengan su reconocimiento sobre las tablas del Palau d'Esports de l'Illa de Benidorm. Por ello, la primera semifinal servirá para ofrecer un homenaje a Paloma San Basilio (representante de España en Eurovisión en 1985), y la segunda para hacer algo similar con Luz Casal. Los invitados de la primera semifinal lo completan Fangoria (Alaska ya fue presentadora de la primera edición del festival) y Abraham Mateo para la segunda semifinal.

Para la final, RTVE ha organizado una actuación con la presencia de las cuatro ganadoras anteriores de Benidorm Fest: Chanel Terrero, Blanca Paloma, Nebulossa, y la última en anunciar, Melody.

Los streamings

Por último: ¿Qué canciones son favoritas? Este año lo cierto es que el formato al no ir de la mano de Eurovisión ha perdido tanto las apuestas fan a nivel internacional como la presencia en apuestas de pago, lo que hace algo más difícil vaticinar un ganador del formato.

Por ello quizá lo más cercano es ver qué canciones suman más cifras de streaming en Spotify, siendo dos las que han superado el millón de escuchas. La primera es 'Despierto Amándote' de Miranda! & bailamamá, una canción claramente aupada no solo por su calidad, también por la importancia de la banda Miranda! en la escena argentina, siendo los arsitas más consagrados de toda la lista.

La otra canción que ha superado la cifra redonda del millón es 'Los ojos no mienten' de Kenneth, un tema urbano que puede ser la gran sorpresa en Benidorm. Junto a ellos, otros temas como el 'Velita' de Greg Taro (viral gracias a La Isla de las Tentaciones), T Amaré de Tony Grox & LUCYCALYS o 'Bomba de Amor' de la repetidora Luna Ki también destacan sobremanera.

¿Quién ganará? Es todo una incógnita y eso le da magia al show. ¡Sea lo que sea os lo contaremos por aquí!