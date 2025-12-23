¿Qué ganará el vencedor de Benidorm Fest 2026? El giro de un festival ya sin Eurovisión

Benidorm Fest afrontará su quinta edición el próximo mes de febrero. En un año de cifras redondas coincidiendo con el 70 aniversario también de RTVE, la edición del festival levantino se promete muy especial, buscando la marca asentarse no solo como un trampolín para artistas emergentes de cara a la escena musical, sino ser la viva muestra anual de la música del país, ya sin Eurovisión como paso posterior.

Lo cierto es que para muchos, Benidorm Fest ha sido la preselección española al Festival de Eurovisión. Pese al descrédito actual del festival y la más que justificada marcha de España del certamen, la realidad es que Eurovisión atraía en el país a fans y detractores por igual, dándose esa ventana en una noche de febrero de poner la final de Benidorm Fest "para ver quién va a Eurovisión".

Ante la falta de esto, es de elogiar que RTVE no se haya quedado de brazos cruzados y busque edificar una marca mucho más abierta hacia la industria musical, con ojos hacia Latinoamérica, y con un festival que también poco a poco se desperece de esos 'prejuicios eurovisivos' y mire más a la música que se produce en el país.

Sin pensar en "qué quiere Europa de nosotros", el espectador de Benidorm Fest se encontrará en febrero con un festival que da la sensación que en su muestra musical no tiene tapujos ni miedos a mostrarse al gran público. Impulsados por la gran plataforma que supone el festival, y el aliciente de los 150.000 euros en metálico de premio al ganador, RTVE ha entretejido en estas semanas otras alianzas que aportan premios jugosos ya no solo al ganador, sino abriendo la posibilidad de otorgar varios premios en la gala final, al más puro estilo del Festival de Sanremo, un certamen muy distinto al nuestro, pero que siempre ha sido espejo.

De la mano de Spotify

El primer acuerdo ha sido un compromiso de colaboración junto a Spotify España, el que ya ha dejado primeras muestras con la salida de las canciones, las que salieron el primer día de estreno directamente en plataformas (un viejo anhelo de los fans del festival), entrando incluso en las playlists más consumidas de cada viernes en la aplicación. Junto a ello, Spotify se ha comprometido a grabar y producir un single en Estocolmo a uno de los artistas, otorgando el 'Premio Spotify' en la gran final. Benidorm Fest puede ser de las pocas plataformas que permita en España amasar un millón de streamings a un artista desconocido en cuestión de meses, y si esto ya lo conseguía sin trabajar mano a mano con Spotify, ahora el alcance puede ser mucho mayor.

RTVE vuelve a mirar a Latinoamérica

El segundo acuerdo ha llegado con un viejo conocido: Televisa Univisión. La relación festivalera entre los dos lados del charco es algo histórico en una RTVE que fue ya parte esencial del extinto Festival de la OTI. Estos cauces se reverdecieron en Sevilla con la celebración de los Latin Grammy, un acontecimiento que viajó por primera vez en su historia, y que sentaron las bases de una relación que ha dado bastantes frutos en tres años. El último éxito llega con Benidorm Fest, ofreciendo a otro artista la posibilidad de hacer promo en Miami y grabar un single junto a productores de primer nivel en tierras americanas. Sergio Calderón, Presidente de RTVE, declaraba en la rueda de prensa de presentación de los temas de Benidorm Fest que RTVE busca "ayudar a crear carreras musicales" y no solo buscar el hit de cada año en Benidorm. Acuerdos como estos refuerzan esta idea.

Por ello, quizá Benidorm Fest cambie de foco en un momento complicado en lo que el mundo festivalero se refiere en España, pero a cambio, podrá en 2026 alcanzar ese punto de madurez que le convierta verdaderamente en un motor clave en la industria musical española y con vistas a la hispanohablante en Latinoamérica. La pública quiere ser 'La casa de la música' en 2026, y quizá eso es lo que le permita alcanzar longevidad y visión de futuro a un festival que ya nos acompañó durante más de cuarenta años en Benidorm y que ahora puede volverse a permitir ser un festival reflejo de España y su música y folklore. Por trabajo no va a ser, y por visión de futuro tampoco. Solo queda que ese trabajo dé sus frutos en febrero, comenzando una nueva era en Benidorm.