Chanel actuará como invitada en la final de Benidorm Fest 2026

Benidorm Fest va poco a poco desvelando detalles de su quinta edición a un mes escaso de su celebración. En una RTVE de estreno con una nueva imagen visual y una apuesta decidida por la música, refrendada con el estreno de su formato 'La Casa de la Música' durante la pasada Nochevieja, Benidorm Fest está llamado a ser el gran formato musical de una corporación decidida por apostar por la música en directo.

Ante esto, uno de los eslabones que quedaban por conocer de la quinta edición era la presentación oficial de sus presentadores, los que han comparecido ante la prensa en Torrespaña. Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus (esta última en la final) serán los maestros de ceremonias de una quinta edición del festival que se desarrollará los próximos 10, 12 y 14 de febrero en el Palau d'Esports de l'Illa de Benidorm.

Chanel vuelve al escenario que la presentó al gran público

La rueda de prensa ha servido también para conocer a la primera artista invitada de Benidorm Fest 2026, que no será otra que la ganadora de la primera edición, Chanel Terrero. En un año donde se cumplen cuatro años de su exitazo en Eurovisión con 'SloMo', la catalana volverá al escenario del Palau de Benidorm con un show que en palabras de la propia RTVE se espera "muy increíble" y que "dejará sorprendida a la gente".

Junto a ella, se espera que en próximas semanas. se vayan desvelando el resto de nombres encargados de los 'interval acts' de unas galas que tendrán el quinto aniversario de Benidorm Fest y el 70 de TVE como hilos argumentales.

Los presentadores, motivados ante el reto

Benidorm Fest contará con cuatro presentadores de largo recorrido. Manteniendo la 'línea continuista' de dos perfiles muy asentados al festival como son una Inés Hernand que ha tenido vinculación con el certamen en todas las ediciones, y una Lalachus que ya el año pasado asumió los programas post galas en Benidorm, al elenco de presentadores se le suman dos nombres más que conocidos del mundo televisivo como son Jesús Vázquez y Javier Ambrossi.

El primero, que llega a la pública tras una larga etapa en la televisión privada, reconoció sentirse "como un niño con zapatos nuevos", reconociendo que si bien ha presentado una infinidad de programas musicales, un festival es otra cosa, considerando Benidorm Fest un "gran reto profesional y personal". Curiosamente, Vázquez afirmó que fue él mismo el que se puso en contacto con Sergio Calderón para sumarse a una RTVE que consideró "la televisión de todos".

Luego de presentar unos Premios Goya, Javier Ambrossi afrontará el reto de presentar la quinta edición de Benidorm Fest. El actor y cineasta confesó que "dijo sí al segundo" a la propuesta del director de TVE, Sergio Calderón de ser maestro de ceremonias del festival en Benidorm. Ambrossi se considera "fan de Benidorm Fest", y entre risas le pedía al festival "un marido", haciendo clara referencia a su reciente ruptura, la que tanto ha dado que hablar.

La rueda de prensa también ha servido para confirmar que los streamings de Benidorm Fest andan funcionando bastante bien en Spotify. María Eizaguirre confirmó que las canciones del festival han aumentado en un 23% respecto al año pasado en cuanto a oyentes diarios, un 63% más de streamings diarios y algunos temas que rozan ya el millón de streamings.

Con todo esto confirmado, solo queda esperar a un show que a bien seguro estará a la altura de la diversidad musical que presentará el festival. En palabras de su director, César Vallejo, "la parte de competición ya está terminada", y ahora llegará el momento de "trabajar en el resto del show". Hay ganas tremendas de verlo completo.