La agenda de Benidorm Fest: Todos los planes para hacer en la ciudad durante el festival

Benidorm Fest 2025 ya está aquí. El festival levantino cumple su quinta edición en 2026, y luego de un año convulso donde se ha desvinculado por completo de la marca Eurovisión, afronta una efeméride importante como la de cumplir cinco años unidos a los setenta años de TVE. Por ello Benidorm será una auténtica fiesta desde el próximo sábado 7 hasta el domingo 15, día posterior a la celebración de la final del concurso. Los días 10, 12 y 14 un Palau d'Esports de l'Illa de Benidorm que ha ampliado su aforo a las 3000 personas verán pasar por sus tablas a las 18 propuestas de un festival que se propone volver a ser el gran festival de la música española un año más.

Si te has planteado acudir a Benidorm, e incluso no has tenido suerte de tener entradas, no te preocupes, en este post te vamos a recapitular todos los eventos que podrás disfrutar a orillas del Mediterráneo en una semana llena de emociones. Coge papel y boli y apunta.

Sábado 7 de febrero

Benidorm Fest empezará un año más con su clásica Alfombra Naranja, la que se celebrará este año el sábado 7 de febrero desde las 18:00h en el Auditorio Rafael Domenech Pardo. Por allí pasarán los 18 grupos candidatos a levantar la Sirenita de Oro, en un acto donde prensa y fans podrán ver por primera vez en la semana a sus artistas favoritos.

Domingo 8 de febrero

Los artistas que participarán en el Benidorm Fest 2026 RTVE

El domingo previo al inicio de la semana oficial de Benidorm Fest 2026 será el momento para los niños de nuevo en el Auditorio Rafael Domenech Pardo. Allí se celebrará la primera edición de Benidorm Fest Junior, un evento donde participarán artistas que han representado a España en Eurovisión Junior junto a rostros de Clan TVE. Desde las 17:30h, será el momento perfecto para que los más pequeños se empapen de lo que es Benidorm Fest.

Lunes 9 de febrero

El lunes será el momento para la inauguración de la Fan Zone de Benidorm Fest 2026, situada este año en la Plaza de Sus Majestades los Reyes de España. Con animación ininterrumpida hasta el día 15 de febrero y zona gastronómica, la plaza buscará ser el epicentro de los fanáticos de Benidorm Fest.

Junto a ello, la localidad volverá a celebrar este año de nuevo el Tapa Fest, una iniciativa junto a una veintena de restaurantes y bares de la ciudad por la cual preparan cada uno una tapa dedicada a Benidorm Fest, con un premio en juego y una votación popular. Este año la iniciativa durará toda la semana, y es la excusa perfecta para conocer la gastronomía de la ciudad con música de por medio.

Martes 10 de febrero

El martes 20 de febrero el Palau d'Esports de l'Illa de Benidorm acoge la primera semifinal de Benidorm Fest 2026. KITAI, María León ft. Julia Medina, Luna Ki, Greg Taro, Izan Llunas, Dora & Marlon Collins, Tony Grox & Lucycalys, Mikel Herzog Jr. y Kenneth buscarán su puesto en la final en una semifinal que aún cuenta con algunas entradas disponibles por si quieres acudir de última hora.

Si no es así, la Fan Zone contará con animación con Dj desde las 19:00h, así como la retransmisión de la gala en pantallas gigantes para vivir tus nervios y emociones rodeado de otros fans como tú.

Miércoles 11 de febrero

El miércoles la Fan Zone de Benidorm Fest 2026 vivirá su primera Fiesta Euroclub. Desde las 18:00h tendremos concierto con artistas invitados, animación y la presencia de participantes de otras ediciones de Benidorm Fest.

Jueves 12 de febrero

Para el jueves conseguir entradas para ver la semifinal en el Palau será misión más complicada, y por ello es interesante que cuentes con la Fan Zone para poder ver el show. Al igual que en la primera semifinal, desde las 19:00h habrá animación con un Dj de Cadena 100, y posteriormente la semifinal podrá verse en pantalla gigante. El jueves tendremos ya la final de 12 cerrada, con ASHA, Ku Minerva, Funambulista, Dani J, The Quinquis, Atyat, Rosalinda Galán, MAYO y Miranda! & bailamamá buscando un billete para el sábado.

Viernes 13 de febrero

El viernes es el día por excelencia para desconectar un poco en Benidorm previo a la final de Benidorm Fest. Para ello, la ciudad se llenará de actividades, comenzando por un bingo organizado por la OFEB, Organización de Fans de Benidorm Fest. Con actuaciones desde las 17:30h en el Auditorio Julio Iglesias, es una experiencia diferente para echar la tarde.

De ahi marcharemos a la Gran Fiesta del Euroclub, de nuevo en el Auditorio Julio Iglesias. Allí, participantes de ediciones anteriores, los ganadores de Benidorm Fest de las otras ediciones y los artistas eliminados en las semifinales compartirán show en una noche que siempre es redonda en la que fuera la sede del anterior Festival de Benidorm.

Sábado 14 de febrero

Este año el 14 de febrero no solo es el día de los enamorados y el sábado de carnaval, también es el día nacional de los nervios con la final de Benidorm Fest 2026. Para ello, la ciudad también tendrá actividades desde bien pronto. Desde las 17:00h habrá una fiesta de Los 40 Principales en la Fan Zone, antes de que a las 20:00h haya una fiesta organizada por KU Discoteca para ver la final en el Auditorio Julio Iglesias. Desde allí, conoceremos al ganador de la Sirenita de Oro de la quinta edición de Benidorm Fest.

Domingo 15 de febrero

El Ayuntamiento de Benidorm sabe que las esperas para vovler a casa después de la semana de Benidorm Fest son duras y largas. Por ello, todo el 15 de febrero se mantendrán los Dj y la zona gastronómica de la Fan Zone abierta para rezagados y gente que tenga que matar el tiempo antes de volver a casa. El colofón a una semana que se presume intensa, emocionante y llena de eventos a orillas del Mediterráneo.