Julia Medina y María León: "Para nosotras, el Benidorm Fest ya es un sueño cumplido"

Las artistas presentan su colaboración en el Benidorm Fest con su tema 'Las Damas y el Vagabundo' en una propuesta que une a España y México.

Julia Medina y María León, participantes en el Benidorm Fest 2026 Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

18 Diciembre 2025 13:39 (hace 2 horas)

El Benidorm Fest se consolida como uno de los grandes escaparates de la música en español y, en esta edición, una de las propuestas más destacadas es la que firman Julia Medina y María León. Dos trayectorias distintas, dos países y una misma manera de entender la música desde la honestidad y el trabajo compartido. Ahora se presentan al festival con su tema 'Las Damas y el Vagabundo', ya disponible.

Para Julia Medina, el festival llega en un momento clave de su carrera. Tras un parón profesional y el lanzamiento de Mi templo, una canción íntima y profundamente personal, la artista afronta el Benidorm Fest como una declaración de intenciones. "La meta es el festival. No pensamos más allá", afirma. "Estar aquí ya es dar un golpe en la mesa y decir: esto es lo que soy ahora".

María León vive el certamen con la misma intensidad. Con más de 25 años de trayectoria en la industria musical mexicana, la cantante define su participación como un sueño largamente buscado. "Vine a España a componer con la esperanza de que una canción pudiera quedarse en el Benidorm Fest. Ya estar aquí es un sueño cumplido", asegura.

Una colaboración nacida desde la complicidad

La unión entre Julia Medina y María León surgió de forma natural en el estudio, compartiendo productor y sesiones de trabajo. "Nos conocimos, hubo muy buena energía y jamás imaginamos que acabaríamos trabajando juntas", recuerda Julia. Cuando el tema pidió una segunda voz, la elección fue inmediata.

La canción que presentan en el Benidorm Fest se aleja del dramatismo para apostar por una energía más luminosa. "Es un tema divertido, sororo y poderoso, que habla de libertad, de encontrarse a una misma y de compartir un desamor", explica María León. Sobre el escenario, ambas destacan la conexión que se genera: "La energía que compartimos es muy fuerte y queremos que el público la sienta".

El Benidorm Fest como objetivo artístico

En un año marcado por el debate en torno a Eurovisión, Julia Medina y María León ponen el foco en el propio festival. "Hay que darle la importancia que merece al Benidorm Fest. Es un festival enorme y muy bien trabajado", señala la artista mexicana.

Para Julia, esta participación también marca una nueva etapa creativa. "No todas las canciones están hechas para números o para radio. Lo importante es que vengan de un lugar honesto, porque eso es lo que conecta con la gente".

Con una propuesta que une España y México, dos voces femeninas y un mensaje de libertad, Julia Medina y María León llegan al Benidorm Fest con una idea clara: compartir música desde la verdad, sin competir, y disfrutar del camino.

