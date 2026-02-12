Los Replicantes
De dónde son las peras de Mercadona: sale a la luz su origen

Mercadona elevó en 2025 sus compras de peras en Lleida hasta los 10,2 millones de kilos, con acuerdos con varios productores locales.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
12 Febrero 2026 16:44 (hace 2 horas)

Mercadona ha reforzado su compra de peras de origen nacional con una cifra destacada: 10,2 millones de kilos adquiridos en 2025 a productores de las comarcas de Lleida, según la información difundida por la compañía y recogida por Europa Press.

Vídeos Los Replicantes

Más allá del volumen, la compra busca sostener una cadena de suministro "de proximidad" con acuerdos estables, algo que suele traducirse en mayor previsibilidad para productores y en una oferta más continua para el consumidor.

En paralelo, esta misma línea de comunicación de la empresa suele venir acompañada de cifras de compra de otras frutas de origen nacional dentro de su política de aprovisionamiento, como manzanas, melocotones, nectarinas e higos.

Origen y proveedores

La cadena sitúa el grueso de esa compra en acuerdos con productores y comercializadoras locales, entre ellas Nufri, Nufresc, Catafruit, Apetit Fruits, Novacoop Mediterránea y Greenfarmers. La operación se enmarca en la estrategia de Mercadona de impulsar la fruta de proximidad en su red de tiendas físicas y online.

Variedad y calendario de campaña

En cuanto a la oferta, la compañía destaca la pera conferencia como variedad disponible durante todo el año, mientras que otras, como la ercolina y la limonera, se concentran en campañas que arrancan en verano y se prolongan hasta finales de enero.

Para el consumidor, la forma más fiable de comprobar el origen sigue siendo la etiqueta del lineal (o la ficha del producto online), donde figura el país y, a menudo, la zona de procedencia.

