Los Replicantes
Buscar

Economía

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Mercadona prepara un cambio profundo en sus supermercados para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados
Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Enero 2026 12:43 (hace 7 horas)

Adiós Mercadona como lo conocemos. La compañía de supermercados, propiedad de Juan Roig se prepara para una importante transformación con la que intentará adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Vídeos Los Replicantes

Esta nueva propuesta de supermercados se incluye en su modelo de tienda T9 de Mercadona, una propuesta con la que tiene la intención de eliminar los tradicionales mostradores de alimentos frescos y preparados asistidos por el personal del supermercado.

De este modo, estas secciones pasarían a cubrirse con productos ya envasados y preparados para la compra inmediata del cliente. El formato introduce modificaciones relevantes en la organización del surtido y en la gestión el espacio o del personal del supermercado.

El primer supermercado que implanta el modelo T9 de Mercadona

Esta nueva propuesta de Mercadona ya se ha implementado en el supermercado Mercadona de Xirivella (Valencia), el primer en implantar el formato de tienda T9 de la compañía.

Mercadona cambia su modelo de supermercado con sus nuevas tiendas T9
Mercadona cambia su modelo de supermercado con sus nuevas tiendas T9 CC

Como resultado, se ha logrado una mejor optimización de procesos, sobre todo en la optimización de los procesos o en la reposición de alimentos, con un mayor peso de productos directamente sobre el paletero.

El establecimiento, que elimina los mostradores previos, ofrece pasillos más amplios y una mayor productividad del personal y compra. Los clientes podrán adquirir los productos que deseen de manera inmediata sin necesidad de que sean limpiados y preparados en el momento por el profesional del establecimiento.

La tienda también reorganiza las categorías de productos en función de la misión de compra. De este modo, Mercadona ubica la oferta de productos listos para comer en un único lineal, para facilitar la lectura rápida del surtido y dinamizar las visitas al establecimiento.

Este giro de Mercadona provocará que los mostradores de pescadería, charcutería y platos preparados para comer dejarán de ocupar un espacio relevante en las tiendas. La empresa también quiere eliminar las colas de clientes que esperan a ser atendidos para comprar sus productos. Ahora, podrán elegir al momento en secciones como pescadería, charcutería o platos preparados.

Por último, el modelo T9 de Mercadona también contempla eliminar los comunicativos visuales, es decir, los carteles identificativos de las secciones, con un entorno más limpio y silencioso.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Sale a la luz la empresa que está detrás de la tortilla de patatas de Mercadona

Sale a la luz la empresa que está detrás de la tortilla de patatas de Mercadona

Brutal oferta de empleo: 1.140 euros por trabajar tres días semanales en Mercadona

Brutal oferta de empleo: 1.140 euros por trabajar tres días semanales en Mercadona

Contenidos que te pueden interesar
Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Cuál es el salario mínimo en 2026: última actualización del Gobierno

Cuál es el salario mínimo en 2026: última actualización del Gobierno

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

Asesinan brutalmente a tiros a la influencer Baby Rider a los 19 años

Asesinan brutalmente a tiros a la influencer Baby Rider a los 19 años

Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a trabajar de cara al público

Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a trabajar de cara al público

Crimen de Sueca: sale a la luz la declaración de la ex pareja del asesino confeso de Álex

Crimen de Sueca: sale a la luz la declaración de la ex pareja del asesino confeso de Álex

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Dubái ante un nuevo desafío: una villa construida íntegramente con robots

Dubái ante un nuevo desafío: una villa construida íntegramente con robots