Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Adiós Mercadona como lo conocemos. La compañía de supermercados, propiedad de Juan Roig se prepara para una importante transformación con la que intentará adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Esta nueva propuesta de supermercados se incluye en su modelo de tienda T9 de Mercadona, una propuesta con la que tiene la intención de eliminar los tradicionales mostradores de alimentos frescos y preparados asistidos por el personal del supermercado.

De este modo, estas secciones pasarían a cubrirse con productos ya envasados y preparados para la compra inmediata del cliente. El formato introduce modificaciones relevantes en la organización del surtido y en la gestión el espacio o del personal del supermercado.

El primer supermercado que implanta el modelo T9 de Mercadona

Esta nueva propuesta de Mercadona ya se ha implementado en el supermercado Mercadona de Xirivella (Valencia), el primer en implantar el formato de tienda T9 de la compañía.

Mercadona cambia su modelo de supermercado con sus nuevas tiendas T9 CC

Como resultado, se ha logrado una mejor optimización de procesos, sobre todo en la optimización de los procesos o en la reposición de alimentos, con un mayor peso de productos directamente sobre el paletero.

El establecimiento, que elimina los mostradores previos, ofrece pasillos más amplios y una mayor productividad del personal y compra. Los clientes podrán adquirir los productos que deseen de manera inmediata sin necesidad de que sean limpiados y preparados en el momento por el profesional del establecimiento.

La tienda también reorganiza las categorías de productos en función de la misión de compra. De este modo, Mercadona ubica la oferta de productos listos para comer en un único lineal, para facilitar la lectura rápida del surtido y dinamizar las visitas al establecimiento.

Este giro de Mercadona provocará que los mostradores de pescadería, charcutería y platos preparados para comer dejarán de ocupar un espacio relevante en las tiendas. La empresa también quiere eliminar las colas de clientes que esperan a ser atendidos para comprar sus productos. Ahora, podrán elegir al momento en secciones como pescadería, charcutería o platos preparados.

Por último, el modelo T9 de Mercadona también contempla eliminar los comunicativos visuales, es decir, los carteles identificativos de las secciones, con un entorno más limpio y silencioso.