Confirmado por la OCU: estas son las mejores pizzas del supermercado en 2026

La OCU analiza las mejores pizzas del supermercados como Mercadona, El Corte Inglés, Aldi o Eroski y lanza su veredicto.

Una pizza del supermercado Foto: Envato Elements
03 Febrero 2026 15:04 (hace 10 horas)

Confirmado por la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios ha lanzado un nuevo estudio en el que analiza las pizzas del supermercado vendidas en las diferentes cadenas en España.

Estos platos pertenecen a la sección de comida preparada, que actualmente se encuentra en auge por la gran demanda de los consumidores, que buscan facilidades para la conciliación.

De este modo, las pizzas se pueden encontrar ya listas para comer, pero también crudas y disponibles para preparar en el microondas o en el horno. A pesar de su sabor atractivo y un precio muy reducido, hay que tener en cuenta la moderación en su consumo.

La OCU ha analizado las pizzas vendidas en supermercados en España
La OCU ha analizado las pizzas vendidas en supermercados en España Envato Elements

La mayoría de las pizzas del supermercado, en todo caso, son un alimento poco saludable y ultraprocesado. La OCU ha analizado un total de 62 pizzas preconizadas de jamón y queso, barbacoa y vegetarianas de nuestro país, y ha determinado que nueve de cada 10 forman parte de una mala elección nutricional.

Las mejores pizzas del supermercado, según la OCU

La OCU ha analizado 62 pizzas del supermercado, y tan solo 5 de ellas han logrado una valoración de "composición nutricional aceptable". Se han valorado las calorías, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal.

Las cinco opciones que valora mejor la OCU y que, por tanto, destacan en la selección analizada, son las siguientes:

  • Pizza de jamón y queso Eroski - 2,05 euros
  • Pizza prosciutto Hacendado (Mercadona) - 3,90 euros
  • Pizza de jamón y queso El Corte Inglés Selection - 4,85 euros
  • Pizza barbacoa Mamma Mancini (Aldi) - 2,19 euros
  • Pizza y salsa de pollo BBQ de Campofrío - 3 euros

    • El informe recoge estas cinco pizzas, que son las únicas que alcanzan una valoración nutricional aceptable (Nutriscore C) y solo dos de ellas representan una elección aceptable, según la Escala Saludable de la OCU.

    Las puntuaciones son tan bajas por la composición de los ingredientes, en los que la OCU ha detectado todo tipo de "excesos". Por este motivo, recuerda la importancia de recurrir tan solo puntualmente a este tipo de productos.

    La mayoría de las pizzas rondan los 6,4 gramos de sal, lo que representa el 128% de la ración diaria recomendada, sobre todo en las pizzas de jamón y queso. En cuanto a grasas saturadas, se sitúan en torno al 5% del producto, superando así el límite recomendado del 3,5%.

    En cuanto a los aditivos, suelen rondar una media de siete, aunque algunas marcas incluso alcanzan los 17. Entre ellos se incluyen algunos a evitar como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341.

    La mayoría de las opciones de venta que se pueden encontrar en los supermercados incluyen ingredientes ultraprocesados, entre los que se encuentran los aromas, jarabes y dextrosas. En una de cada cuatro pizzas, señala la OCU, se contabilizan más de una decena, que representa el doble de lo aceptable.

