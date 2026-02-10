Los Replicantes
Se topa con un ticket de Mercadona de 2007: la comparación es brutal

Un influencer analiza los precios de la cesta de la compra en una comparativa que sorprende a muchos usuarios.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

10 Febrero 2026 18:03 (hace 6 horas)

La inflación se ha convertido en uno de los grandes problemas de las familias en España. Los precios de los bienes básicos se han disparado en la cesta de la compra, sin seguir el mismo camino que los sueldos, algo que ha derivado en un empobrecimiento generalizado de la población.

Una situación que se ha visto agravada especialmente de 2022, cuando comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y que se ha extendido anualmente sin tener relación con las subidas de salarios.

De este modo, si ahora se comparan los precios del pasado con los que reinan en la mayoría de los supermercados, se puede encontrar un fuerte desfase que no se adapta a la evolución salarial en España.

Los precios de Mercadona en 2007: completamente diferentes a los actuales

El tiktoker @deuna_restobar1 ha compartido, en este contexto, un vídeo en el que muestra un ticket de Mercadona del año 2007. Posteriormente, se lanza a hacer la compra en el mismo supermercado y luego compara precios.

"Este carrito de la compra en 2007 costaba 44,72€, vamos a ver cuánto cuesta hoy", relata el joven, que pasa a recrear, exactamente, la misma cesta de la compra. Entre los productos que adquiere se encuentran Mortadela, tres barras de pan, leche entera, servilletas o Nesquik. Después, comprobar que la mayoría de productos, con excepción del pan, han subido notablemente.

@deuna_restobar1 🛒 En 2007 este carrito costaba 44,72€. Hoy... ¡casi 105€! La vida sube, todo sube... menos nuestros precios. Nuestro bocadillo de milanesa especial sigue en 14,90€. Con queso, jamón, huevo, carne... ¡de todo! 📍 De Una Resto Bar – Calle Nosquera 3, Málaga #MilanesaDeUna #PreciosReales ♬ sonido original - De Una

"Este mercado hace 20 años costaba casi 45€, y hoy cuesta 105€, una subida de más del 100%", denuncia en su vídeo. Una inflación que no se corresponde con la realidad de los salarios, al menos en su conjunto. El salario mediano tan solo solo ha experimentado una subida del 52% en este período, según datos del INE.

Sin embargo, el SMI sí que ha subido en proporción, en concreto un 107%, y cada vez es más habitual que la gran mayoría de trabajadores cobren sueldos cercanos a esta franja de dinero.

