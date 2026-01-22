Los Replicantes
Buscar

Vida

Sale a la luz la empresa que está detrás de la tortilla de patatas de Mercadona

Mercadona reafirma su apuesta por la comida preparada y la tortilla de patatas es uno de los productos estrellas en sus supermercados.

Sale a la luz la empresa que está detrás de la tortilla de patatas de Mercadona
Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

22 Enero 2026 11:30 (hace 10 horas)

Mercadona se ha consolidado como el supermercado con mayor cuota de venta en España. Su amplia presencia territorial y la fortaleza de sus marcas blancas Hacendado, Bosque Verde o Deliplus han llevado a la firma a liderar la preferencia de los consumidores.

Vídeos Los Replicantes

En este contexto, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido dar un mayor protagonismo a la comida preparada en sus supermercados. Busca así conectar con las nuevas necesidades de los consumidores, solucionando problemas de conciliación y dando mayores posibilidades en la cesta de la compra.

Entre los platos de su sección Listo para Comer, se encuentran las hamburguesas, pizzas, pollo frito, paella, pollo, pokes y todo tipo de asados. Pero también cuenta con productos de comida preparada envasada listos para llevar a los hogares.

Quién fabrica la tortilla de patatas de Mercadona: desvelada la firma que está detrás

Uno de los platos más socorridos cuando se recurre a la comida preparada es la tortilla de patatas. Ya sea con cebolla o sin cebolla, tan solo requiere calentar en el microondas por unos minutos para disfrutar de un plato delicioso en casa.

En el caso de Mercadona, la tortilla de patatas está fabricada por la empresa Elaborados Naturales y ha logrado incrementar las ventas en todos los supermercados de la firma en un 20% en 2025.

La tortilla de patatas de Mercadona es uno de los productos más reclamados en sus supermercados
La tortilla de patatas de Mercadona es uno de los productos más reclamados en sus supermercados Pexels

Esta empresa, originaria de Navarra, ha cerrado el ejercicio de 2025 con una facturación de 197 millones de euros. La firma ha cerrado una alianza con Mercadona que le ha permitido reforzar su cuota de mercado hasta el 56% de la distribución nacional, lo que muestra, según la compañía, "el éxito de la estrategia de calidad, expansión e innovación" de la firma.

La tortilla de Mercadona se vende fresca, la versión original española, elaborada con huevo pasteurizado, patatas y aceite de oliva virgen, que destaca por su sabor suave. Además, se ofrece el mismo producto pero con cebolla ponchada añadida, lo que puede conquistar los paladares más exigentes.

Mercadona explica que las tortillas de patatas de sus supermercados son el resultado de un proceso en el que se siguen todas las etapas de forma exigente. Se incluyen rigurosos controles de calidad, tanto antes de pelarlas y cortarlas, como al freírlas.

La firma que las fabrica, Elaborados Naturales, ha realizado una inversión de 40 millones de euros con la que arranca el año 2026 con nuevas instalaciones en su 20 aniversario. Se fabrican en la planta de Corella (Navarra), con una capacidad productiva de 30 millones de unidades y una plantilla de 256 empleados, que también elabora otros platos preparados con base en la patata.

La firma también cuenta con una planta en Funes (Navarra), donde también cuenta con la producción de 15 líneas de tortilla de patatas. Aquí cuenta con una capacidad productiva de 100 millones de unidades y una plantilla de 530 trabajadores, con un total de empleo cercano a los 1.000 empleados.

La empresa tiene un plan de expansión orientado a fortalecer la creciente presencia en los supermercados con Mercadona como principal cliente, así como impulsa exportaciones de marca blanca y propia. Se está exportando a más de una quincena de países, como Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Sudamérica, y trabaja para ampliar su presencia en Europa, Asia y América.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

¿Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3 en otros supermercados?

Brutal oferta de empleo: 1.140 euros por trabajar tres días semanales en Mercadona

Brutal oferta de empleo: 1.140 euros por trabajar tres días semanales en Mercadona

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Ya es oficial: esta es la fecha en la que vuelve el hummus de Mercadona

Contenidos que te pueden interesar
La red social X vuelve a registrar una nueva caída

La red social X vuelve a registrar una nueva caída

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Qué implican los hallazgos de las muescas en tres trenes previos al accidente de Adamuz

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Alerta de seguridad: Ford retira todos estos vehículos por riesgo de incendio

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Hallan el cuerpo de una persona en una manta en un portal de Roquetas de Mar

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Adiós a los sobres monodosis: la UE pone fecha a su retirada en bares o restaurantes

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

Alerta alimentaria: retiran esta leche infantil contaminada con cereulida

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales