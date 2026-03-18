Vida

¿Es seguro comprar una sillita de bebé de segunda mano para el coche?

Los sistemas de retención infantil (SRI) son obligatorios para menores de 135 cm y muchas familias recurren a modelos heredados o de segunda mano.

¿Es seguro comprar una sillita de bebé de segunda mano para el coche?
Sillita de bebé Foto: Envato Elements
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

18 Marzo 2026 11:23 (hace 20 horas)

Los menores son uno de los colectivos más vulnerables en los accidentes de tráfico, y por eso el uso adecuado de los sistemas de retención infantil sigue siendo una de las principales claves para reducir lesiones graves y muertes en carretera.

Vídeos Los Replicantes

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que los sistemas de retención infantil, obligatorios para los menores de 135 centímetros, pueden reducir a la mitad el riesgo de fallecimiento o lesiones graves y evitar nueve de cada diez lesiones graves o mortales. Además, tanto la propia DGT como la Alianza Española para la Seguridad Vial Infantil (AESVi) recomiendan utilizarlos hasta que el niño supere los 150 centímetros.

Aunque la mayoría de las familias compra sillitas nuevas, también es habitual recurrir a modelos heredados de familiares o amigos, o adquirirlos de segunda mano para ahorrar. Sin embargo, la propia DGT desaconseja esta práctica y recuerda que estos sistemas no duran para siempre: los fabricantes fijan en sus manuales un tiempo máximo de uso, ya que las sillitas también caducan y pueden perder eficacia con el paso de los años.

Por qué se desaconsejan las sillitas de segunda mano

Se desaconseja comprar sillitas de segunda mano, ya que no siempre puede conocerse su estado real.
Se desaconseja comprar sillitas de segunda mano, ya que no siempre puede conocerse su estado real. Envato

La DGT y los organismos especializados desaconsejan comprar sillitas de segunda mano porque su estado real no siempre puede comprobarse. Una silla usada puede haber sufrido golpes, presentar daños internos invisibles o haber perdido parte de su capacidad de absorción con el paso del tiempo.

AESVi recuerda que, según la normativa europea ECE R129, un sistema de retención infantil debe reemplazarse tras un accidente, y algunos fabricantes incluso recomiendan no reutilizarlo si ha sufrido impactos a partir de 10 km/h o si se activaron airbags.

A ello se suma el riesgo de adquirir modelos antiguos, incompletos o sin homologación válida. La OCU recuerda que en internet se siguen vendiendo sillitas no homologadas o con homologaciones antiguas, y AESVi ha advertido de que la única normativa válida para comercialización es la ECE R129. Además, la propia alianza realizó un estudio con sillitas compradas en portales de segunda mano y concluyó que el 90 % no cumpliría con el reglamento con el que fueron homologadas en su momento.

El riesgo de una mala instalación

Una mala instalación, un arnés mal ajustado o una colocación inadecuada pueden reducir de forma drástica su eficacia en caso de accidente.
Una mala instalación, un arnés mal ajustado o una colocación inadecuada pueden reducir de forma drástica su eficacia en caso de accidente. Envato

Otro de los grandes problemas es el uso incorrecto de estas sillitas. No basta con que el sistema esté homologado o en buen estado: una mala instalación, un arnés mal ajustado o una colocación inadecuada pueden reducir de forma drástica su eficacia en caso de accidente.

Precisamente por eso, cuando se trata de modelos heredados o de segunda mano, el riesgo aumenta si no se conserva el manual o si la familia no conoce con exactitud cómo debe colocarse.

En definitiva, aunque recurrir a una sillita heredada o de segunda mano puede parecer una forma de ahorrar, los expertos insisten en que la seguridad debe estar por encima del precio. El desconocimiento sobre su estado real, el posible desgaste de los materiales, el riesgo de una mala instalación o la falta de homologación actual convierten estas opciones en una decisión poco recomendable en la mayoría de los casos.

Lo más compartido

  1. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  2. Burger King deberá indemnizar al trabajador despedido por poner el 'Cara al sol'
  3. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  4. Qué roban los ladrones en los supermercados de España: los productos más buscados
  5. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  6. Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
  7. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  8. Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo
  9. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
  10. Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
Artículos relacionados
Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

Confirmado por el Gobierno: la ayuda de 4.500 euros para comprar un coche eléctrico

El coche de 2002 que dispara su precio: vale una fortuna en el mercado de segunda mano

El coche de 2002 que dispara su precio: vale una fortuna en el mercado de segunda mano

La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

La Policía Nacional advierte de un nuevo método de robo al entrar en el coche

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

7 grandes restos romanos que puedes visitar en Madrid en transporte público

Contenidos que te pueden interesar

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas de pollo del supermercado

Alerta alimentaria: retiran estas hamburguesas de pollo del supermercado

Qué es la línea roja que está apareciendo en las carreteras españolas

Qué es la línea roja que está apareciendo en las carreteras españolas

El comisionado LGTBIQ+ de Barcelona denuncia insultos homófobos en X

El comisionado LGTBIQ+ de Barcelona denuncia insultos homófobos en X

Israel anuncia la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen iraní

Israel anuncia la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen iraní

¿Es seguro comprar una sillita de bebé de segunda mano para el coche?

¿Es seguro comprar una sillita de bebé de segunda mano para el coche?

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración

Más del 20% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP y VOX: 7 de cada 10 temen retrocesos

Más del 20% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP y VOX: 7 de cada 10 temen retrocesos

Detenido tras embestir ebrio a dos coches de policía en plena fuga en Coslada

Detenido tras embestir ebrio a dos coches de policía en plena fuga en Coslada