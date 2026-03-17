Detenido tras embestir ebrio a dos coches de policía en plena fuga en Coslada

La Policía Local de Coslada ha detenido a un conductor que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, protagonizó una peligrosa fuga por varias calles del municipio tras embestir hasta en dos ocasiones a vehículos policiales. El suceso, ocurrido en la tarde del domingo, se saldó con cuatro agentes heridos y cuantiosos daños materiales.

Los hechos comenzaron en la avenida de la Constitución, cuando un turismo de color blanco colisionó por detrás contra un coche patrulla rotulado que realizaba labores de seguridad ciudadana. Según fuentes municipales, el conductor llegó a golpear el vehículo policial hasta en dos ocasiones.

Tras el impacto, los agentes se bajaron para comprobar lo ocurrido, pero en ese momento el conductor emprendió la huida a gran velocidad, ignorando las señales luminosas y acústicas del coche policial que inició la persecución.

Huida temeraria a 120 km/h en zonas limitadas a 30

Durante la fuga, el conductor recorrió diversas vías urbanas de Coslada a velocidades cercanas a los 120 kilómetros por hora en tramos donde el límite es de 30, lo que generó una situación de grave riesgo tanto para otros conductores como para peatones.

La persecución obligó a intervenir a varias patrullas de la Policía Local, ante la peligrosidad de la conducción y el riesgo evidente de accidente grave.

Nuevo impacto contra otro coche policial para intentar escapar

El intento de fuga terminó en la glorieta de Virgen de la Cabeza, donde otra patrulla consiguió cerrarle el paso. Sin embargo, lejos de detenerse, el conductor volvió a embestir de forma deliberada al vehículo policial que bloqueaba la vía.

Como consecuencia del impacto, el turismo quedó finalmente inmovilizado, lo que permitió la detención del conductor en el lugar de los hechos.

El detenido dio positivo en alcohol y fue trasladado al hospital

El arrestado, vecino de Madrid capital, presentaba una herida en la frente provocada por la colisión, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para su valoración médica.

Según ha informado el Ayuntamiento de Coslada, el conductor conducía bajo los efectos del alcohol en el momento de los hechos, lo que podría agravar su situación penal.

Cuatro agentes heridos y daños en vehículos policiales

El balance del suceso deja cuatro agentes de la Policía Local con diversas lesiones, todos ellos actualmente de baja médica. Además, dos vehículos policiales resultaron dañados como consecuencia de las embestidas.

Los hechos podrían derivar en varios delitos, entre ellos conducción temeraria, atentado contra la autoridad y conducción bajo los efectos del alcohol.