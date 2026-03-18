Israel anuncia la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen iraní

La tensión en Oriente Próximo ha sumado este martes un nuevo episodio de máxima gravedad después de que Israel asegurara haber matado en un bombardeo a Ali Larijani, una de las figuras más relevantes del aparato de seguridad iraní. El anuncio ha sido realizado por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en plena escalada militar entre ambos países y en un momento de fuerte inestabilidad en la cúpula del régimen de Teherán.

Según la versión israelí, en la misma oleada de ataques también murió Gholamreza Soleimani, jefe de la fuerza paramilitar Basij. Por ahora, Irán no ha confirmado oficialmente esas muertes, por lo que el alcance exacto del golpe sigue pendiente de verificación independiente. De confirmarse, se trataría de uno de los mayores golpes recientes contra la estructura de mando iraní.

La posible muerte de Larijani ha elevado aún más la atención internacional sobre una figura que durante años ocupó posiciones clave dentro del sistema político y de seguridad de la República Islámica. Pero, ¿quién era exactamente Ali Larijaní y por qué su papel resultaba tan relevante dentro del régimen iraní?

Quién era Ali Larijani y por qué era una figura clave en Irán

Viajó en varias ocasiones a Moscú como enviado de confianza de Jamenei ante Vladímir Putin. CC

Ali Larijani era una de las figuras más influyentes del sistema político iraní y, en las últimas horas, había pasado a ocupar un lugar central en el nuevo equilibrio de poder de la República Islámica.

Tras la muerte de Alí Jamenei, varias fuentes lo situaban como uno de los principales responsables de sostener la continuidad del régimen en medio del vacío de mando, pese a que no podía convertirse formalmente en líder supremo al no ser clérigo. Reuters lo describía ya a comienzos de marzo como uno de los grandes articuladores del poder en Teherán.

Nacido en 1958 en Irak, Larijani pertenecía a una de las familias más poderosas de Irán, hasta el punto de que Time llegó a compararla con los "Kennedy de Irán", según recoge Deutsche Welle. Su padre fue gran ayatolá y varios de sus hermanos ocuparon puestos de enorme relevancia en el aparato del Estado, entre ellos el poder judicial y la política exterior. Esa red familiar, unida a su propia trayectoria, convirtió a Larijani en un nombre con peso propio dentro del régimen.

Su carrera atravesó casi todos los centros neurálgicos de la República Islámica. Formó parte de la Guardia Revolucionaria en los primeros años de la guerra con Irak, fue ministro de Cultura, dirigió la radiotelevisión estatal, ocupó la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y ejerció como negociador nuclear.

Más tarde presidió el Parlamento entre 2008 y 2020 y desempeñó un papel clave en la defensa interna del acuerdo nuclear de 2015. También estuvo vinculado al acercamiento estratégico con China y, en los últimos tiempos, actuó como enviado de confianza de Jamenei ante Moscú.

Más allá de sus cargos, Larijani era visto como una figura pragmática dentro de un sistema dominado por múltiples centros de poder. Chocó en distintos momentos con sectores más duros del régimen, como el entorno de Mahmud Ahmadineyad, y fue vetado en las presidenciales de 2021 y 2024.

En los últimos meses, Larijani había reforzado aún más su posición dentro del régimen. El presidente Masoud Pezeshkian renovó el verano pasado su nombramiento al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, consolidándolo como una de las principales figuras del aparato de seguridad iraní tras la guerra de 12 días con Israel.

También era señalado como una pieza clave en la reanudación de los contactos nucleares con Estados Unidos y viajó en varias ocasiones a Moscú como enviado de confianza de Jamenei ante Vladímir Putin. Poco antes del ataque, llegó a asegurar en una entrevista con Al Jazeera que Irán había aprovechado los últimos meses para prepararse ante una posible guerra.