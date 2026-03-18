El comisionado LGTBIQ+ de Barcelona denuncia insultos homófobos en X

El comisionado de Políticas LGTBIQ+ del Ayuntamiento de Barcelona, Javier Rodríguez Núñez, ha denunciado los comentarios de odio e insultos homófobos que lleva recibiendo desde hace tiempo por la red social X.

En su perfil de dicha red social, Rodríguez se ha pronunciado y afirma que: "A lo largo de estos días he sufrido un ataque coordinado por trolls de Aliança Catalana". Según él detalla en su propio mensaje, el motivo de estos mensajes de odio es "haber destacado en rueda de prensa la mejora de indicadores en la juventud de la ciudad".

A raíz de la comparecencia, afirma haber sido diana de ataques personales que en muchas ocasiones están cargados de mentiras, además de estar motivados por el hecho de ser joven y gay: "Acepto cualquier discrepancia política, pero lo que no pienso tolerar son los furibundos ataques LGTBIfóbicos que he estado recibiendo por mi condición. He presentado la denuncia correspondiente y llegaré hasta donde haga falta".

Qué es Aliança Catalana, el partido señalado por el comisionado

Aliança Catalana se situa a la extrema derecha y está liderado por Silvia Orriols. CC

Aliança Catalana es un partido independentista catalán situado en la extrema derecha y liderado por Silvia Orriols, actual alcaldesa de Ripoll.

La formación, fundada en 2020, ha ganado visibilidad por un discurso que combina soberanismo, identidad nacional catalana y posiciones muy duras en materia de inmigración y seguridad.

Su programa se apoya en cuatro grandes bloques: la defensa de la independencia unilateral de Cataluña, una política firme contra la inmigración ilegal y el radicalismo islámico, medidas orientadas a reforzar la economía catalana y una visión conservadora sobre sociedad y familia.

Jaume Collboni se pronuncia

El alcalde de Barcelona se ha pronunciado en su cuenta de Instagram: "Barcelona es y será siempre un espacio de libertad y derechos, donde la homofobia no tiene cabida. El odio no es una opinión, sino un ataque a la dignidad".

Además, también ha señalado que no se puede permitir que estas plataformas se conviertan en un espacio de impunidad para la intolerancia.

El Observatorio contra la LGTBIQ+fobia

El Observatorio LGTBIQ+ se encarga de atender a víctimas, recoger incidencias, ofrecer acompañamiento jurídico y social. CC

El Observatorio contra la LGTBIQ+fobia, una entidad social dedicada al apoyo, la denuncia y el seguimiento de agresiones y discriminaciones contra personas del colectivo, se encarga de atender a víctimas, recoger incidencias, ofrecer acompañamiento jurídico y social y elaborar informes para combatir este tipo de violencia.

Desde la organización han mostrado todo su apoyo al comisionado y han señalado que los comentarios recibidos proceden, efectivamente, de simpatizantes de la extrema derecha catalana.