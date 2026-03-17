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Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16

Fernando Grande-Marlaska ha dado una última información legal sobre la baliza V-16 y ha aclarado cuándo se impone la sanción.

Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
No llevar la baliza V-16 o no utilizarla en una avería puede derivar en multa. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

17 Marzo 2026 10:59 (hace 22 horas)

Llevar la baliza V-16 en el vehículo es obligatorio desde el 1 de enero de 2026. En medio de las dudas que todavía genera este dispositivo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue quien aclaró en el Congreso de los Diputados cómo se aplicará esta obligación en la práctica.

Sobre la posibilidad de que las fuerzas de seguridad realicen controles específicos para sancionar a quienes no la lleven, Marlaska explicó que, aunque su uso es obligatorio desde comienzos de año, no existe una política de inspecciones aleatorias destinada a comprobarlo, como sí ocurre en ámbitos como el alcohol, las drogas o la velocidad.

Los casos en los que no llevar la baliza sale caro

Lo que sí dejó claro el ministro es que la sanción puede imponerse cuando un conductor sufre una avería o tiene que detener el vehículo por cualquier otra circunstancia y no dispone de la baliza para señalizarlo correctamente. En esos supuestos, la ausencia del dispositivo sí puede derivar en multa.

Por tanto, no se trata de una obligación que vaya a vigilarse mediante controles rutinarios, sino de una exigencia que cobra relevancia en el momento en que el vehículo queda inmovilizado y debe ser señalizado.

Marlaska insistió además en que la baliza V-16 debe entenderse como un elemento de seguridad pensado para proteger al conductor y al resto de usuarios de la vía, especialmente en situaciones de emergencia o avería.

En este punto conviene distinguir entre dos situaciones. Por un lado, no llevar la baliza V-16 en el vehículo puede suponer una multa de 80 euros, al tratarse de una infracción leve. Por otro lado, si el coche sufre una avería o queda inmovilizado en la vía y el conductor no lo señaliza correctamente con este dispositivo, la sanción puede ascender a 200 euros. Es decir, la cuantía cambia según se castigue la simple ausencia de la baliza o el incumplimiento de la obligación de señalizar un vehículo detenido en una situación de emergencia.

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