Adiós Mercadona: retira estas secciones de sus supermercados

Mercadona se encuentra inmersa en pleno giro de modelo de negocio para adaptar sus supermercados a los nuevos tiempos.

Un supermercado Mercadona Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 17:01 (hace 2 horas)

Adiós Mercadona. La cadena de supermercados se encuentra en pleno giro en su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado y lograr aumentar sus beneficios o el rendimiento de sus tiendas.

En el marco de esta operación, Mercadona fía todo su plan de reconversión de supermercados al nuevo formato T9, que ha implementado ya en Xirivella (Valencia) y que representa un claro giro en el modo en el que gestionar la tienda, así como presentar los productos ante los clientes.

El nuevo modelo de supermercado apuesta por la optimización de procesos, especialmente en la reposición, con mayor protagonismo de los productos colocados sobre el paletero. Se amplían los pasillos y los lineales se conciben para maximizar la productividad del personal, reduciendo desplazamientos y tiempos muertos en el día a día de la tienda.

Cierre de secciones en Mercadona: el futuro de sus supermercados

Pero entre los cambios más destacados en este nuevo de modelo de supermercados es que desaparecerá prácticamente por completo la venta asistida. Ya no habrá pescadera, charcutería o Listo para comer atendido por personal, sino con el producto empaquetado en mostradores, para tomar directamente al carrito.

Los platos preparados se integran junto a la panadería y la bollería, unificando así áreas que hasta ahora funcionaban de forma independiente. Además, Mercadona concentra toda la oferta de listo para comer en un único lineal, facilitando la lectura del surtido y reforzando la conveniencia para el cliente.

Toda esta transformación se completa con una clara apuesta por la sobriedad visual. Se elimina prácticamente por completo toda la cartelera y señalización tradicional de secciones, cuando un entorno más limpio y silencioso, algo que Mercadona ya había comenzado a explorar previamente.

Este nuevo modelo de supermercados implicará la desaparición de las secciones asistidas y llevará la comida prepara junto a otros productos de panadería o bollería. El objetivo será facilitar la gestión de los establecimientos y agilizar la compra de los clientes.

