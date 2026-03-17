Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo

La borrasca de este pasado domingo 15 de marzo en Cataluña ha dejado vientos huracanados, registrando rachas de hasta 140 km/h. A esto se le ha sumado un intenso temporal marítimo tanto en el norte de la península como en las Baleares.

En un comunicado emitido ayer por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entidad afirmaba que este fenómeno seguirá su curso de cara al día de hoy desplazándose hacia Italia.

Con Samuel ya son 18 las borrascas de gran impacto que se han nombrado en el Mediterráneo desde el mes de septiembre hasta ahora. Estos datos suponen un récord para el conjunto del Mediterráneo occidental y del suroeste europeo.

Samuel deja temporal y un récord de borrascas

La borrasca Samuel dejó este domingo un fuerte episodio de viento y mala mar en el nordeste peninsular y las Baleares. Según la Aemet, el sistema provocó rachas huracanadas en el entorno de los Pirineos y un intenso temporal marítimo en el norte del Mediterráneo, una situación que todavía mantenía este lunes avisos por viento y oleaje en puntos de Girona, Mallorca y Menorca mientras el fenómeno se alejaba hacia Italia.

Los efectos del temporal se dejaron sentir sobre todo en Cataluña y las Baleares. En la provincia de Girona se registraron rachas de hasta 160 kilómetros por hora, cuatro personas resultaron heridas leves por la caída de ramas y otros elementos, y se produjeron cortes de luz, incidencias en carreteras y más de un millar de llamadas al 112. En Menorca, además, una boya de Puertos del Estado en Mahón llegó a medir una ola máxima de 12,97 metros, en una jornada marcada por la alerta roja y decenas de incidentes.

Pero Samuel no solo ha destacado por su impacto, sino también por su valor estadístico. Con su nombramiento, ya son 18 las borrascas de gran impacto bautizadas en la temporada 2025-2026, una cifra que supera el anterior máximo de 17 registrado en la campaña 2023-2024. La Aemet recuerda que estos nombres se asignan únicamente a los sistemas que obligan a activar avisos naranjas o rojos por viento, lluvia o nieve, dentro del sistema coordinado por el llamado Grupo Suroeste europeo.

Ese dato confirma la intensidad de una temporada meteorológica especialmente activa. De hecho, a mediados de marzo ya solo quedaban cuatro nombres de la lista oficial prevista hasta agosto, Samuel, Therese, Vitor y Wilma, lo que llevó incluso a la Aemet a recordar que existe una lista adicional por si el ritmo de borrascas de alto impacto obliga a agotarla antes de tiempo.