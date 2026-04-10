Detienen al presunto autor del asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada

El menor fallecido, un niño de 11 años de origen rumano, fue apuñalado este jueves alrededor de las 19:45 horas. El ataque se habría producido en la biblioteca del centro cultural La Despernada, en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

Cuando llegó el Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112), el menor ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria, causada por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

A pesar de la gravedad de las lesiones, el equipo médico logró estabilizarlo y fue trasladado en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid en estado crítico, donde finalmente falleció.

El presunto autor de los hechos

El detenido es un joven de 23 años, al parecer con un trastorno del espectro autista, según relatan algunos testigos que se encontraban en el lugar de los hechos.

El joven habría atacado por la espalda a la víctima dentro de los aseos del recinto y le habría asestado varias puñaladas en distintas partes del cuerpo. Tras la agresión, el presunto autor abandonó el lugar y se dio a la fuga, permaneciendo en paradero desconocido.

El Ayuntamiento se pronuncia

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha publicado un comunicado en el que traslada su más profundo pésame a la familia del menor y lamenta el suceso ocurrido en el municipio.

Además, expresa su absoluta consternación y afirma que, desde el primer momento, se está colaborando estrechamente con las autoridades para esclarecer cuanto antes lo sucedido.