Según el INE dos de cada tres jóvenes menores de 35 viven con sus padres

La subida del precio de la vivienda es ya una realidad que afecta a buena parte de la población, especialmente a los jóvenes menores de 35 años. El portal Idealista muestra en un gráfico la evolución del precio de los inmuebles en toda España desde enero de 2006.

En él puede observarse cómo la curva se mantiene relativamente estable hasta el verano de 2011, momento a partir del cual comienza un descenso sostenido que se prolonga hasta 2018. Desde entonces, la tendencia vuelve a ser claramente ascendente, hasta situarse hoy en el punto más alto de toda la serie.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó la Encuesta de Condiciones de Vida, que refuerza la tendencia que ya venía reflejando Idealista: dos de cada tres menores de 35 años viven actualmente con sus padres. Entre quienes se encuentran en esa situación, más de un tercio señala como principal motivo la imposibilidad de asumir el coste de un alquiler, y mucho menos el de comprar una vivienda.

El motivo económico el principal protagonista

Los motivos económicos son los principales señalados entre los jóvenes que todavía no han podido independizarse. A esto se le suma que el 7,4% de los encuestados se encuentran actualmente ahorrando para poder costear un inmueble tanto con intención de alquilar como de comprar.

Al motivo económico se añade que casi la mitad reconoce que no se ha planteado aún emanciparse, aunque es una respuesta que va perdiendo importancia a medida que avanza la edad de los encuestados. En la franja de los 18 a los 25 más de la mitad no se lo han planteado (54,9%) y en la franja de los 26 a los 34 años únicamente señalan este caso el 23,6%, estando más dispuestos a querer salir de casa.

En cuanto al sexo en la franja de edad de los jóvenes más adultos también hay una diferencia significativa ya que hay más hombres sin emanciparse (50,8%) que entre las mujeres (37,5%). Aunque de estos solo el 1,9% afirman que podrían permitirse vivir de manera independiente, prefieren seguir en casa de sus padres.

También en esta franja de edad se aprecian diferencias en función del nivel de ingresos de los jóvenes. Entre aquellos que cuentan con rentas superiores a los 24.000 euros netos anuales, el porcentaje de personas que siguen viviendo en casa de alguno de sus progenitores es del 29,4%. Diferencia significativa entre aquellos que ingresan menos de 6.000 euros al año, un 55,5%.

¿El nivel de formación influye?

En este caso la tasa de emancipación apenas varía en función del nivel de formación. El 43,6% de los jóvenes que se encuentran entre los 26 y 34 años que cuentan con estudios universitarios viven todavía con sus padres. En este caso se queda prácticamente igualado con aquellos que no han llegado a este nivel formativo con un 45,2%.

La única diferencia significativa entre ambos grupos es que los que cuentan con estudios son los que más afirman estar ahorrando para poder independizarse con un 17,9% frente a los que cuentan con menores estudios, 7,5%.

Un problema que afecta a la población en general

Si ampliamos el foco a todas las edades, el INE apunta a que un 7,6% de la población buscó en 2025 vivienda, pero no llegó a mudarse, debido principalmente a motivos económicos.

Dos de cada tres personas que se encontraron en esta situación señalaron que lo que realmente hizo que no dieran el paso de mudarse fueron los precios excesivos. En menor medida, un 6,6% de los encuestados indicaba en este caso que no reunía las condiciones exigidas ni para comprar ni para alquilar.