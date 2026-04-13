Britney Spears sorprende al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación

Britney Spears atraviesa un nuevo momento delicado en su vida personal. La cantante ha ingresado de forma voluntaria en un centro especializado, una decisión que su representante confirmó a Billboard y que vuelve a situar a la artista en el centro de la atención pública. Por ahora, no se han facilitado explicaciones oficiales más concretas sobre las razones de ese ingreso.

La información adelantada por TMZ y recogida por LOS40 apunta a que Spears habría iniciado este tratamiento por problemas vinculados al consumo de sustancias. El paso se produce semanas después de su arresto el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Aquel episodio ya hizo saltar las alarmas en su entorno, que entonces lo definió como un hecho grave y aseguró que la cantante tomaría medidas para reconducir la situación. Desde entonces, Spears había mantenido cierta actividad en redes sociales, donde compartió mensajes dirigidos a sus seguidores y una imagen junto a su hijo Jayden, publicaciones que ahora adquieren una nueva lectura dentro de este momento de transición personal.

Un historial marcado por la vulnerabilidad pública

La situación actual de Britney Spears vuelve a poner el foco en un recorrido personal muy expuesto durante los últimos años. La artista recuperó en 2021 el control de su vida y de sus finanzas después del fin de una tutela judicial que se prolongó durante más de 13 años por parte de su padre, Jamie Spears.

Esta le fue impuesta tras la crisis pública que sufrió en 2007 y su posterior hospitalización por problemas de salud mental no detallados oficialmente. Durante ese periodo, su padre asumió el control económico y las decisiones personales.

Desde entonces, la cantante ha hablado en varias ocasiones del impacto que aquel periodo tuvo en su bienestar emocional. En su autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023, relató el trauma que le provocó esa etapa y denunció el control extremo al que estuvo sometida durante años.

En cuanto al consumo de sustancias, el episodio más reciente y confirmado públicamente es su detención en marzo de 2026 en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas.

Semanas después, su representante ha confirmado que Spears ha ingresado voluntariamente en un centro de tratamiento, un paso que ahora marca este nuevo capítulo en su vida.