Noticias

Britney Spears sorprende al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación

La cantante ha decidido ingresar voluntariamente en un centro de tratamiento para tratar problemas relacionados con el abuso de sustancias.

Britney Spears sorprende al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación
La artista ha ingresado de forma voluntaria en en un centro de rehabilitación por el abuso de sustancias. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

13 Abril 2026 16:36 (hace 19 horas)

Britney Spears atraviesa un nuevo momento delicado en su vida personal. La cantante ha ingresado de forma voluntaria en un centro especializado, una decisión que su representante confirmó a Billboard y que vuelve a situar a la artista en el centro de la atención pública. Por ahora, no se han facilitado explicaciones oficiales más concretas sobre las razones de ese ingreso.

Vídeos Los Replicantes

La información adelantada por TMZ y recogida por LOS40 apunta a que Spears habría iniciado este tratamiento por problemas vinculados al consumo de sustancias. El paso se produce semanas después de su arresto el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, en California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Aquel episodio ya hizo saltar las alarmas en su entorno, que entonces lo definió como un hecho grave y aseguró que la cantante tomaría medidas para reconducir la situación. Desde entonces, Spears había mantenido cierta actividad en redes sociales, donde compartió mensajes dirigidos a sus seguidores y una imagen junto a su hijo Jayden, publicaciones que ahora adquieren una nueva lectura dentro de este momento de transición personal.

Un historial marcado por la vulnerabilidad pública

La situación actual de Britney Spears vuelve a poner el foco en un recorrido personal muy expuesto durante los últimos años. La artista recuperó en 2021 el control de su vida y de sus finanzas después del fin de una tutela judicial que se prolongó durante más de 13 años por parte de su padre, Jamie Spears.

Esta le fue impuesta tras la crisis pública que sufrió en 2007 y su posterior hospitalización por problemas de salud mental no detallados oficialmente. Durante ese periodo, su padre asumió el control económico y las decisiones personales.

Desde entonces, la cantante ha hablado en varias ocasiones del impacto que aquel periodo tuvo en su bienestar emocional. En su autobiografía The Woman in Me, publicada en 2023, relató el trauma que le provocó esa etapa y denunció el control extremo al que estuvo sometida durante años.

En cuanto al consumo de sustancias, el episodio más reciente y confirmado públicamente es su detención en marzo de 2026 en el condado de Ventura, bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas.

Semanas después, su representante ha confirmado que Spears ha ingresado voluntariamente en un centro de tratamiento, un paso que ahora marca este nuevo capítulo en su vida.

Lo más compartido

  1. Burger King deberá indemnizar al trabajador despedido por poner el 'Cara al sol'
  2. Qué roban los ladrones en los supermercados de España: los productos más buscados
  3. Carne híbrida, la alternativa con más proteína y menos carne que llega a los supermercados
  4. Alerta AEMET: la borrasca Samuel deja récord de frentes en el Mediterráneo
  5. Interior aclara cuándo se multa por no llevar la baliza V-16
  6. Un ataque aéreo contra un centro sanitario en Kabul deja decenas de muertos
  7. Más del 20% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP y VOX: 7 de cada 10 temen retrocesos
  8. Muere la influencer Wang Yefei a los 39 años: en pleno directo en redes sociales
  9. Detenido tras embestir ebrio a dos coches de policía en plena fuga en Coslada
  10. Israel anuncia la muerte de Ali Larijani, figura clave del régimen iraní
Artículos relacionados
Libro de memorias de Britney Spears: fecha de publicación y precio

Libro de memorias de Britney Spears: fecha de publicación y precio

El padre de Britney Spears renuncia a la tutela legal de la cantante

El padre de Britney Spears renuncia a la tutela legal de la cantante

Britney Spears deja los escenarios: "No voy a actuar con mi padre manejando lo que pongo, digo, hago o pienso"

Britney Spears deja los escenarios: "No voy a actuar con mi padre manejando lo que pongo, digo, hago o pienso"

Britney Spears pierde la batalla frente a su padre, que seguirá controlando su patrimonio

Britney Spears pierde la batalla frente a su padre, que seguirá controlando su patrimonio

Contenidos que te pueden interesar

Alerta en Basic-Fit: una filtración de datos afecta a usuarios en España

Alerta en Basic-Fit: una filtración de datos afecta a usuarios en España

Britney Spears sorprende al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación

Britney Spears sorprende al ingresar voluntariamente en un centro de rehabilitación

Adiós Orbán, pierde el poder en Hungría tras 16 años de hegemonía

Adiós Orbán, pierde el poder en Hungría tras 16 años de hegemonía

Detienen al presunto autor del asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada

Detienen al presunto autor del asesinato de un menor en Villanueva de la Cañada

Trabajo prepara una reforma para que las empresas vigilen el estrés laboral y la salud mental

Trabajo prepara una reforma para que las empresas vigilen el estrés laboral y la salud mental

La "reina de la ketamina", condenada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

La "reina de la ketamina", condenada a 15 años por la muerte de Matthew Perry

Mitsubishi lanza una IA que detecta si conduces borracho y que podría interesar a la DGT

Mitsubishi lanza una IA que detecta si conduces borracho y que podría interesar a la DGT

ATA denuncia una subida de cuotas para miles de autónomos en 2026

ATA denuncia una subida de cuotas para miles de autónomos en 2026