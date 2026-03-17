Más del 20% del colectivo LGTBI+ simpatiza con PP y VOX: 7 de cada 10 temen retrocesos

El informe Estado LGTBI+ 2026, presentado este lunes 16 de marzo por la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y elaborado por la empresa demoscópica 40dB, es una encuesta que analiza la realidad social y política del colectivo en España. El estudio, que la federación impulsa desde 2023, recoge experiencias, opiniones y actitudes de las personas LGTBI+ para medir su percepción sobre derechos, discriminación, participación política y condiciones de vida.

El estudio se basa en 800 entrevistas realizadas a personas LGTBI+ residentes en España, mayores de 18 años, y fue llevado a cabo de forma online entre el 29 de enero y el 11 de febrero de este año.

Entre los distintos apartados que recoge el informe, uno de los que más interés despierta es el relacionado con la orientación política y la estimación de voto del colectivo. El estudio no solo analiza la percepción que tienen las personas LGTBI+ sobre sus derechos o su situación social, sino también qué espacio ocupan hoy las principales fuerzas políticas dentro del electorado del colectivo.

Así se reparte la estimación de voto del colectivo LGTBI+

De cara a unas hipotéticas elecciones generales, el informe sostiene que el voto del colectivo se inclinaría mayoritariamente hacia las fuerzas progresistas. El 53,8 % de los votos se concentraría en PSOE, Sumar y Podemos, mientras que el resto se repartiría entre formaciones de derechas, partidos autonómicos e independentistas.

El estudio añade además que, si solo votaran personas LGTBI+, las fuerzas progresistas obtendrían una mayoría absoluta de 202 escaños. Desde la federación interpretan este resultado como una muestra de la movilización política del colectivo ante el temor a retrocesos en derechos y libertades, una preocupación que atraviesa buena parte del informe.

Eso sí, el propio estudio también subraya que el mapa político del colectivo no es homogéneo. En el apartado de simpatía partidista, el PSOE aparece como la fuerza que despierta más afinidad, con un 25,5 %, seguido de Sumar, con un 12,6 %, y recuerda además que también existe voto LGTBI+ en partidos como PP y VOX.

No todo el voto del colectivo se concentra en la izquierda

El informe deja claro que el voto del colectivo LGTBI+ no es uniforme y que también existe apoyo a formaciones conservadoras. Aunque la mayor parte de la estimación de voto se dirige hacia partidos progresistas, el estudio constata que dentro del colectivo hay personas que simpatizan con opciones como PP y VOX (20,2 %), lo que refleja una realidad política más diversa de lo que a veces se da por hecho.

Ahora bien, esa pluralidad convive con una preocupación muy extendida sobre el posible impacto político de un cambio de ciclo. Según el informe, casi 7 de cada 10 personas del colectivo (65 %) creen que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos. Esa percepción, además, es todavía más intensa entre las mujeres del colectivo, donde el porcentaje asciende al 68 %.

La federación interpreta este dato como una muestra del temor existente a retrocesos legales, sociales e institucionales en materia de igualdad y protección. Esa inquietud enlaza con otro de los apartados clave del estudio: los principales miedos que expresan hoy las personas LGTBI+ ante el contexto político y social actual.

El mayor miedo del colectivo ante un posible retroceso

El mayor temor que expresa el colectivo LGTBI+ ante el avance de posiciones ultraconservadoras es la pérdida de derechos, que sitúa ese riesgo como la principal preocupación entre las personas encuestadas. A ese miedo le siguen otros más concretos, como una menor protección frente al odio y un retroceso en la cobertura y defensa de las infancias y adolescencias LGTBI+.

El estudio también baja ese temor al terreno cotidiano. Un 44% de las personas del colectivo cree que un gobierno ultraconservador afectaría a su vida personal en cuestiones relacionadas con la protección frente al odio; un 43% considera que peligraría su derecho a contraer matrimonio; un 42%, su derecho a formalizarse como pareja de hecho, y un 41% teme que se vea afectado el reconocimiento de su familia.

El llamamiento final de FELGTBI+ a la movilización

El informe se cierra con un llamamiento directo a la movilización social y política. La presidenta de FELGTBI+, Paula Iglesias, subraya que los avances logrados por el colectivo en España han sido posibles gracias a la sociedad civil organizada, la presión ciudadana y el compromiso institucional.

En ese contexto, defiende que el momento actual exige volver a activar esa respuesta colectiva para frenar cualquier retroceso en derechos y seguir avanzando hacia una sociedad más diversa, igualitaria e inclusiva.