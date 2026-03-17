Muere la influencer Wang Yefei a los 39 años: en pleno directo en redes sociales

La influencer china Wang Yefei ha fallecido a los 39 años después de sufrir una grave hemorragia cerebral mientras realizaba una retransmisión en directo, un suceso que ha generado una fuerte conmoción en redes sociales.

Según las primeras informaciones, la creadora de contenido llevaba varios días sufriendo dolores de cabeza, aunque estos se intensificaron de forma repentina durante su último directo, en el que promocionaba prendas de ropa ante sus seguidores.

Se sintió mal en directo y pidió ayuda

Durante la transmisión, difundida posteriormente en distintas plataformas, Wang Yefei comenzó a mostrar signos evidentes de malestar. La influencer se llevaba las manos a la cabeza y al cuello, visiblemente afectada, mientras solicitaba ayuda a las personas que se encontraban cerca.

En las imágenes, también se puede escuchar cómo pide que llamen a una ambulancia, alertada por el aumento repentino del dolor. Minutos después, la retransmisión se interrumpió abruptamente debido al empeoramiento de su estado.

Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital, los servicios médicos no pudieron salvarle la vida.

¿De qué murió Wang Yefei?

La causa de la muerte fue una hemorragia en el tronco encefálico, un tipo de ictus hemorrágico especialmente grave que afecta a una de las zonas más sensibles del cerebro.

El tronco encefálico es una estructura fundamental que conecta el cerebro con la médula espinal y regula funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco o la presión arterial. Cuando se produce una hemorragia en esta región, el deterioro puede ser rápido y, en muchos casos, irreversible.

Síntomas de una hemorragia en el tronco encefálico

Este tipo de hemorragia cerebral suele manifestarse de forma súbita. Entre los síntomas más frecuentes destacan:

Dolor de cabeza intenso

Dolor o rigidez en el cuello

Mareos o pérdida de equilibrio

Dificultad para hablar

Debilidad generalizada

Colapso repentino

La aparición de uno o varios de estos síntomas requiere atención médica inmediata, ya que el tiempo de reacción es clave para la supervivencia.

Un caso que reabre el debate sobre la salud en redes

La muerte de Wang Yefei ha reavivado el debate sobre la presión y el ritmo de trabajo en el mundo de los creadores de contenido, especialmente en plataformas de retransmisión en directo, donde muchos influencers permanecen conectados durante largas jornadas.

El suceso ha generado miles de reacciones y mensajes de condolencias por parte de seguidores y usuarios, que han mostrado su sorpresa por la rapidez con la que se produjo el desenlace.