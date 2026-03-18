Economía

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración

La presión del comercio electrónico obliga a muchas empresas a reestructurarse y Alcampo afrontará ese escenario en España.

Alcampo cerrará 16 tiendas en España dentro de su plan de reestructuración
Alcampo afronta una reestructuración con cierres, ajustes laborales y un giro hacia un modelo más digital, flexible y rentable. Foto: CC
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

18 Marzo 2026 10:53 (hace 20 horas)

Alcampo, una de las cadenas más reconocibles de la distribución en España, forma parte del grupo francés Auchan y ha construido durante décadas una amplia red comercial en el país.

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En la actualidad, la compañía cuenta con más de 500 hipermercados y supermercados en España, incluidos más de un centenar de establecimientos franquiciados, y una plantilla de alrededor de 23.300 trabajadores, lo que la convierte en uno de los grandes operadores del sector.

Por ahora, Alcampo no ha detallado públicamente el nombre de cada uno de los supermercados que echarán el cierre, pero sí ha confirmado que los 16 establecimientos afectados se reparten entre la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Navarra y el País Vasco.

Qué pasará con los trabajadores afectados

El acuerdo final alcanzado ha permitido rebajar la cifra de despidos a 145.
El acuerdo final alcanzado ha permitido rebajar la cifra de despidos a 145. Envato

En un primer momento, el expediente de reestructuración planteaba la salida de 196 trabajadores vinculados a los supermercados que cerrarán. Sin embargo, el acuerdo alcanzado tras las negociaciones ha permitido rebajar esa cifra hasta 145 despidos, siempre que se apliquen todas las medidas de flexibilidad pactadas.

Para quienes finalmente abandonen la empresa, el acuerdo contempla una indemnización de 35 días por año trabajado, con un máximo de 20 mensualidades.

Además, Alcampo ha abierto distintas vías para amortiguar el impacto del ajuste, entre ellas la oferta de 35 puestos fijos estructurales dentro del grupo. Los empleados que acepten una recolocación o una adaptación de funciones verán reducida su jornada, pero recibirán a cambio una compensación económica de hasta 3.000 euros.

El pacto también protege a los colectivos más vulnerables. En concreto, la empresa ha dejado fuera de la lista de despidos a los trabajadores con una discapacidad reconocida igual o superior al 33% y a las víctimas de violencia de género. A ello se suma la contratación de una empresa especializada para poner en marcha un plan de recolocación con el que facilitar la vuelta al mercado laboral de quienes salgan de la compañía.

¿En qué consistirá la nueva estrategia de Alcampo?

El cierre de tiendas con pérdidas es solo una parte del plan. La otra pasa por rediseñar el modelo de negocio para adaptarlo a un mercado cada vez más dominado por la compra online, la proximidad y la rapidez en la entrega. La propia compañía enmarcó su reestructuración dentro de un "plan de transformación y adaptación al futuro", con el que busca recuperar resultados y asegurar un crecimiento sostenible tienda por tienda.

Uno de los ejes más visibles de ese giro será la implantación del formato "7d7", un modelo que permitirá a determinados supermercados abrir los siete días de la semana.

Dentro del acuerdo alcanzado tras el ERE, cinco tiendas pasarán a este sistema, una reconversión que también exigirá reorganizar plantillas y reforzar la cobertura de turnos. Distintas informaciones del sector apuntan además a que esta fórmula permitirá reducir parte del impacto laboral inicial del ajuste.

Más allá de los horarios, la estrategia de Alcampo apunta hacia una red de establecimientos más pequeña, más eficiente y mejor conectada con el canal digital. La compañía está reforzando su apuesta por el comercio electrónico, la modernización de tiendas y una logística capaz de preparar pedidos con mayor rapidez.

Prueba de ello es su alianza con Woop para desplegar el modelo Ship from Store, con el que las propias tiendas funcionarán también como pequeños centros logísticos para acelerar entregas. Ese sistema ya está activo en ocho establecimientos y la previsión es ampliarlo a más de 72 antes de que termine 2026.

Esa transformación también se apoya en la renovación física de su red comercial. Solo en 2025, Alcampo destinó 52 millones de euros a reformar 26 establecimientos en España, dentro de una estrategia más amplia de actualización del parque comercial.

A escala de grupo, Auchan Retail ha fijado para 2026 una hoja de ruta basada en cuatro grandes pilares: hipermercado, franquicia, digitalización y precio, con el objetivo de competir en un entorno en el que ya no basta con ofrecer surtido, sino también comodidad, eficiencia y rapidez.

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