Un ataque aéreo contra un centro sanitario en Kabul deja decenas de muertos

El Gobierno talibán eleva a 400 muertos y 250 heridos el balance provisional de la guerra fronteriza que mantiene desde hace semanas con Pakistán. Las autoridades afganas acusan a Islamabad de estar detrás del último ataque, que habría causado la muerte de decenas de personas en un complejo dedicado a la rehabilitación de drogodependientes en Kabul.

Pakistán lo niega, aunque sí admite haber bombardeado, según su versión, instalaciones militares y estructuras de apoyo a grupos terroristas en Kabul y en la provincia de Nangarhar. La cifra exacta de víctimas, por el momento, no ha podido ser verificada de forma independiente.

Según la BBC y otros medios internacionales que han accedido a la zona, varias partes del centro seguían ardiendo tras el ataque y los equipos de rescate trasladaban decenas de cadáveres. Trabajadores del complejo aseguraron que alrededor de 2.000 personas recibían tratamiento en esas instalaciones, lo que alimentó el temor a que el número de víctimas fuera muy elevado. El centro afectado, conocido como Omid, era uno de los mayores del país y estaba especializado en la rehabilitación de personas con adicciones.

Acusaciones afganas y defensa pakistaní

Según Pakistán, los ataques "fueron llevados a cabo de forma precisa y cuidadosa [...]". Envato

El Ministerio talibán de Sanidad insiste en que no había instalaciones militares en las inmediaciones del recinto. Su portavoz, Sharafat Zaman Amarkhail, ha defendido que el complejo era exclusivamente sanitario, mientras el Gobierno afgano mantiene la acusación contra Pakistán.

Desde Islamabad, sin embargo, el Ministerio de Información sostiene que los ataques se llevaron a cabo de forma "precisa y cuidadosa" para evitar daños colaterales y rechaza de plano el balance ofrecido por las autoridades talibanes, al que acusa de buscar apoyo político y propagandístico.

El complejo Omid

Este centro sanitario, antiguamente una base militar estadounidense, era utilizado como un lugar de reunión por muchos drogadictos en Kabul y no fue hasta 2016 cuando se convirtió en un centro de rehabilitación.

Además de tratar las adicciones, daba una segunda oportunidad a los pacientes en materia laboral, formándoles como sastres o carpinteros, para que pudiesen trabajar al terminar su rehabilitación.

Las claves del conflicto entre Afganistán y Pakistán

El conflicto fronterizo se recrudeció el mes pasado hasta extremos no vistos en años. CC

El origen del conflicto está en las acusaciones cruzadas entre ambos países por el amparo a grupos armados que actúan a uno y otro lado de la frontera.

Pakistán sostiene que milicias como el Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y otros insurgentes operan desde territorio afgano y lanzan desde allí atentados en suelo paquistaní, mientras el Gobierno talibán lo niega y responde que Islamabad vulnera su soberanía con bombardeos y ataques transfronterizos.

Esa tensión, agravada por los choques en la frontera y los recientes ataques aéreos, ha terminado por convertir una relación ya muy deteriorada en una guerra abierta entre ambos vecinos.