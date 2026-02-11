Los Replicantes
Confirmado por la OCU: estos son los mejores bombones en San Valentín

La OCU lanza un nuevo estudio de bombones disponibles en el supermercado ante la llegada de San Valentín.

Bombones Foto: Envato Elements
11 Febrero 2026 13:20 (hace 9 horas)

Confirmado por la OCU. Queda ya poco para que llegue San Valentín, el día de los enamorados, que se celebra cada 14 de febrero. Por este motivo, es recomendable tener en cuenta los posibles regalos para no fallar a la pareja.

Uno de los regalos más socorridos son los bombones. Se pueden encontrar tantas variedades en supermercados, que algunos de ellos pueden presentar peor calidad, pero también otros con muy buena composición.

La OCU analiza los bombones del supermercado por San Valentín
La OCU analiza los bombones del supermercado por San Valentín Envato Elements

Por este motivo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado un estudio en el que analiza más de 30 cajas de bombones diferentes y los clasifica según diversos factores: aspecto, sabor y composición; siendo este último uno de los más destacados.

Los mejores bombones del supermercado, según la OCU

De este modo, la OCU destaca un clásico habitual. Se trata de los bombones Ferrero Rocher, que se pueden encontrar en packs de 200 gramos por un precio medio de 6,29 euros. Con ello, se sitúa en primera posición, aunque otras dos variedades también han logrado grandes puntuaciones.

Los siguientes puestos de la lista se corresponden con bombones vendidos en los supermercados Lidl. Se trata de los JD Gross Shelds (3,99 euros los 250 gramos) y los Fin Carré 70% Cacao (2,19 euros los 180 gramos).

La OCU también señala los peores bombones del supermercado. Son tres marcas: Trapa Sublimes, Lindt Lindor y Guylian Seashell. El análisis del organismo apunta a la composición de los productos, ya que contienen grasas vegetales en lugar de manteca de cacao.

Al igual que en otros estudios previos, la marca que vence vuelve a ser Ferrero Rocher, destacando el sabor, textura y composición de sus bombones. De este modo, se convierte en toda una apuesta de éxito ante San Valentín.

