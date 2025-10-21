Los Replicantes
Buscar
Usuario

Música

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

Algunas promotoras de festivales de música miran muy poco por sus asistentes, pero ya está la OCU para recordarles que son una pieza clave.

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales
Festival Foto: Envato elements
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Octubre 2025 17:15 (hace 3 horas)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pide al departamento de Consumo que se pongan unas normas a nivel nacional y homogéneas para que las personas que acuden a festivales de música tengan unos derechos mínimos, una ley que asegure unas compensaciones automáticas si se realizan malas prácticas.

Vídeos Los Replicantes

Esta cuestión ha sido manifestada en un comunicado de la OCU en el que también celebra que el Ministerio de Pablo Bustinduy haya abierto un expediente para sancionar a una promotora de festivales de música que establecía unas normas abusivas como prohibir la entrada de comida y bebida para obligar a los asistentes a que consuman de los establecimientos de dentro del festival, encima tenían que pagar un extra cada vez que querían entrar y salir del recinto.

La OCU con los 'festivaleros'

La OCU afirma que con esta nueva ley todos estos problemas quedarán solucionados. También declara que la legislación autonómica es permisiva con los intereses de los promotores de los festivales de música al aire libre, dejando a un lado las necesidades de los asistentes en épocas de calor, ya que la mayoría de festivales se celebran en verano. Una situación que va a ser frenada.

Un tema que queda olvidado por los usuarios de festivales es que si se suspende algún tipo de acción o hay cambios de última hora, como la suspensión de un artista o grupo del cartel, esto implica el rembolso de dinero. La OCU nos recuerda que, con estas circunstancias, se puede poner una reclamación por daños y prejuicios derivados de los gastos por traslado, que incluyen transporte y alojamiento, en la que reclamamos nuestro dinero gastado.

Lo más compartido

  1. Un interno golpea, muerde y rompe dos costillas a un funcionario en la cárcel Sevilla II
  2. Detenidas dos activistas tras arrojar pintura a la Sagrada Familia por el cambio climático
  3. Diagnostican cáncer de próstata a una mujer de 72 años: la explicación médica sorprende
  4. Asesinan brutalmente a la influencer Esmeralda Ferrer junto a su marido e hijos
  5. Muere María Teresa Heras, voz de 'Mary Poppins' y madre del cantante Macaco
  6. Un hombre casado se enamora de una Inteligencia Artificial: era como una "buena hermana"
  7. La mujer que fue detenida por el asesinato de un hombre en Calella se suicida en prisión
  8. Estas son las propiedades de la espuma de cerveza: todos sus beneficios para la salud
  9. Qué es Mercator y por qué África le acusa de desinformación
  10. Qué es Yeytuo: la innovadora inyección que previene el VIH aprobada en Europa
Artículos relacionados
8 festivales de música que denuncia la OCU: malas prácticas con sus asistentes

8 festivales de música que denuncia la OCU: malas prácticas con sus asistentes

Cuánto cuestan las entradas para Eurovisión: precios según Ticketmaster

Cuánto cuestan las entradas para Eurovisión: precios según Ticketmaster

La sintonía del Festival de Sanremo representará a San Marino en Eurovisión 2025

La sintonía del Festival de Sanremo representará a San Marino en Eurovisión 2025

Nia Correia gana la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2025

Nia Correia gana la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar 2025

Contenidos que te pueden interesar
Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Muere la influencer de comida saludable Stacey Hatfield a los 30 años

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Este es el sorprendente origen de las patatas que vende Mercadona

Hallan en pleno contenedor el cuerpo del ex marido de una alcaldesa y diputada del PP

Hallan en pleno contenedor el cuerpo del ex marido de una alcaldesa y diputada del PP

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

La OCU reclama que se fijen unos derechos para las personas que van a festivales

Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse

Adiós a la jubilación anticipada con 64 años y 8 meses en 2026: nueva edad para jubilarse

Aldama reconoce que no tiene pruebas de los pagos del PSOE: sus acusaciones

Aldama reconoce que no tiene pruebas de los pagos del PSOE: sus acusaciones

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Por qué Amaia Montero se fue de La Oreja de Van Gogh: así abandonó el grupo

Muere la estrella del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años

Muere la estrella del ajedrez Daniel Naroditsky a los 29 años