Confirmado por la OCU: estos son los mejores turrones del supermercado

El análisis de la OCU solo destaca nueve productos entre 45 analizados, a los que señala por su buena calidad.

Turrones Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

22 Diciembre 2025 17:24 (hace 4 horas)

Confirmado por la OCU. Con la llegada de la Navidad, los encuentros con la familia se suman a una temporada de disfrutar con las comidas más típicas de estas fechas. Un parón navideño en el que poder darse un homenaje con los dulces habituales como polvorones, mazapanes o turrones.

Ante la alta demanda por las fechas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desarrollado un estudio en el que ha seleccionado un total de 40 tabletas de turrón de chocolate crujiente, uno de los más consumidos en estas fechas.

Dentro de esta categoría se distinguen tres tipos de turrones de chocolate crujiente distintos. Son los elaborados con chocolate con leche, considerado el clásico o tradicional; chocolate negro; y chocolate blanco. Además, se ha completado con cinco tabletas de turrón de chocolate estilo Dubái.

En total se han analizado 45 tabletas pertenecientes a una veintena de marcas diferentes. La valoración se ha realizado teniendo en cuenta aspectos como el etiquetado, ingredientes, información nutricional y uso de aditivos. La cata fue llevada a cabo por expertos pasteleros para aportar un criterio profesional a la evaluación.

Estos son los mejores turrones del supermercado, según la OCU

El estudio lanzó una sorprendente conclusión, ya que solo lograron aprobar nueve tabletas analizadas entre las 45 que se incluyeron en el análisis. Tan solo dos de las seleccionados alcanzaron la calificación de "bueno".

La OCU indica que muchos de los productos con mala calificación sufrían falta de ingredientes de calidad, algo que se producía en la mayoría de productos y que se intenta compensar con el uso excesivo de aditivos.

Además, entre los problemas señalados, se destaca la presencia frecuente de aromas añadidos. Este elemento, según la organización, desvirtúa el sabor natural del cacao y de la manteca.

En cuanto a las características del sabor, la OCU indica que muchos de los turrones analizados son excesivamente dulces y que presentan defectos como la falta de brillo en el chocolate, mezclas poco homogéneas, mala fusión en la boca por la escasez de manteca de cacao, ausencia de aroma, arroz inflado mal repartido o texturas demasiado duras y pegajosas.

En todo caso, algunos productos sí aparecen en buena posición gracias a su calidad. Los turrones que obtuvieron una puntuación superior a siete sobre diez fueron, en la categoría de chocolate negro, las marcas Froiz, Favorita (Lidl) y Hacendado (Mercadona).

En el caso del turrón de chocolate con leche, los mejores valorados fueron Carrefour Sensation y Froiz. Mientras tanto, en la categoría de chocolate blanco destacan Flor de Navidad (Aldi) y Carrefour Sensation.

El estudio también incluyó la categoría de turrones de estilo Dubái, considerada la más sensorial de toda la lista. Destaca aquí la marca Delaviuda en la valoración global con una puntuación de nueve sobre diez gracias a su equilibrio y perfil gourmet.

