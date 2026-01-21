Los Replicantes
Cuál es la alternativa al tren en pleno caos ferroviario: la recomendación de la OCU

La OCU denuncia que algunas empresas de transporte están trabajando con precios dinámicos abusivos para aprovecharse de las circunstancias.

Trenes de alta velocidad en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes Foto: CC
21 Enero 2026 16:56 (hace 8 horas)

El trágico accidente de tren en Adamuz ha dejado, al menos, 43 muertos tras el choque de un convoy de Iryo Málaga-Madrid y otro de Alvia Madrid-Huelva. Las autoridades permanecen investigando todos los hechos y las primeras pesquisas apuntan a un posible fallo en la vía.

Como consecuencia de estos hechos, la línea Madrid-Andalucía permanece cortada y se ha establecido un plan alternativo de movilidad por parte de Renfe. Pero esta situación se suma a otras circunstancias, como los recortes en la velocidad máxima de los tramos Madrid-Barcelona o Madrid-Valencia, que están alargando el tiempo de viaje.

La semana negra ferroviaria ha provocado graves problemas de movilidad en España
La semana negra ferroviaria ha provocado graves problemas de movilidad en España CC

El tren sigue siendo uno de los medios más seguros para desplazarse por sus características, aunque muchos ciudadanos pueden plantearse otras alternativas de movilidad, sobre todo ante el corte de la línea andaluza; pero también por el encarecimiento de precios.

Esta es la mejor alternativa al tren en pleno caos ferroviario, según la OCU

Ante la situación ferroviaria en España, sobre todo en el tramo de Madrid-Andalucía, las plazas son limitadas y extienden el tiempo de viaje. Por este motivo, el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, ha explicado en COPE las mejores alternativas y ha aprovechado para denunciar los sobrecostes que enfrentan los viajeros.

"El transporte público es la mejor, el autobús, en este sentido, en relación calidad precio", ha defendido el portavoz de la OCU en cuanto a la mejor alternativa. En todo caso, ha reconocido que la limitación de plazas por la alta demanda provoca que los billetes se agoten rápidamente.

Por estos motivos, el portavoz de la OCU ha apuntado al avión, aunque como una solución parcial porque se limita a las conexiones con Sevilla y Málaga, así como cuenta con "plazas y frecuencias limitadas".

Otra de las alternativas son el vehículo privado o el coche de alquiler, aunque ha señalado que suponen un coste mucho mayor. Como última alternativa, también ha apuntado al coche compartido, con aplicaciones como Blablacar, que pueden servir como parche para un sector del público, especialmente jóvenes, ante la falta de otros medios de transporte.

Abusos

Enrique García, portavoz de la OCU, también ha denunciado que se están aplicando precios dinámicos desorbitados por la alta demanda, sobre todo en coches de alquiler y algunas aerolíneas.

En este sentido, ha recordado que la reciente ley de servicio de atención al cliente prohíbe subidas indiscriminadas de precios en situaciones de emergencia de protección civil, aunque lamenta que en esta ocasión no se haya declarado dicho escenario por "cuestiones más técnicas".

En todo caso, la OCU considera que este tipo de prácticas suponen un "claro abuso" y ha llamado al Ministerio de Consumo a investigarlas, así como al Ministerio de Transportes para negociar un incremento en las plazas de transporte.

A la espera de alcanzar la normalidad, Renfe mantiene un plan de transporte que combina trayectos en tren y autobús con un precio fijo de 40 euros, aunque esta solución incrementa notablemente los tiempos de viaje.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha fijado como fecha límite para la reapertura completa de la línea el próximo 2 de febrero, aunque Adif está trabajando para habilitar una de las vías "lo antes posible".

Los trabajadores que se vean afectados por esta situación restringida de movilidad por causa mayor pueden acogerse al permiso climático, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, que permite ausentarse del puesto hasta cuatro días al año con el 100% del salario.

