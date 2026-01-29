Alerta de la OCU: la estafa telefónica que puede robarte hasta 50 euros por llamada

Alerta de la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado un fraude telefónico en España. Se trata de anuncios a través de internet que inducen a llamar a números de tarificación adicional 807 haciéndose pasar por servicios de atención al cliente, con un coste de hasta 50 euros por llamada.

La OCU denuncia que varias empresas vinculadas con la empresa Phone Renove S.L. compran anuncios patrocinados que después aparecen n motores de búsqueda. Estos anuncios muestran números geográficos que dan la falsa impresión de estar incluidos en la tarifa plana, aunque al llamar, se redirige a los usuarios a números 807.

La OCU alerta de la proliferación de estafas telefónicas en España Envato Elements

La numeración de tarifa solicitada está operada por Phone Renove S.L. y varias mercantiles asociadas, como Servicios Telefónicos de Atención al Cliente, S.L., Xalana Business, S.L., Proactiva Dos Aguas, S.L. o Servicios Inteligentes, S.L, entre otras Los usuarios que buscan legítimamente una asistencia pueden resultar finalmente estafados con cargos inesperados.

La OCU impone una denuncia: recomienda cómo actuar para evitar estafas

Ante la gravedad de la estafa, la OCU ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue todos estos hechos, que vulneran la normativa que regula los números 807, así como adopte medidas para garantizar la protección de los consumidores.

La organización también reclama que los servicios de tarificación adicional requieran autorización expresa del usuario, que se identifique al titular empresarial de cada número y refuercen mecanismos de supervisión para impedir el uso de números 807 como falsas líneas de atención al cliente.

Con el objetivo de garantizar la prevención, la OCU lanza algunas recomendaciones a todos los usuarios. En primer lugar, que verifiquen los números de contacto oficiales de la empresa antes de llamar. Después, desconfiar de anuncios que aparezcan en buscadores con números geográficos desconocidos. Y, finalmente, no proporcionar datos personales o bancarios a números que no se puedan confirmar.